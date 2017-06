Coffre-fort, chambre forte : l’atout sécurité pour les particuliers et les professionnels

Que vous soyez un particulier ou un professionnel, la sécurité de vos biens est une priorité. Equipez-vous d'un coffre-fort ou d'une chambre-forte pour plus de sérénité.

Les coffres-forts

Un coffre-fort permet de mettre en sécurité vos documents et vos objets précieux. Selon vos besoins, optez pour petit coffre fort sur mesure, un coffre électronique ou un coffre digital. Un vaste choix de coffres-forts de qualité vous est proposé par Hartmann Trésore.

Le coffre-fort encastrable est un dispositif à encastrer dans le mur ou dans le sol. Facile à mettre en place, il offre l’avantage de pouvoir être correctement caché. Cependant, sa capacité n’excède pas le plus souvent les 60 litres, ce qui le destine aux petits objets, comme les bijoux. Le dispositif à poser, lui, se distingue par sa grande capacité. Il est à sceller au sol et au mur grâce à des chevilles. Les modèles de ce type ont un volume intérieur pouvant aller de 10 litres à 1000 litres.

Parmi les modèles les plus récents, on trouve le coffre-fort digital. Idéal si vous souhaitez être le seul à pouvoir y accéder. Doté d’un système biométrique, il nécessite les empreintes de vos doigts pour pouvoir être ouvert. Enfin, le coffre à ouverture électronique est équipé d’un accès codé. Il convient bien si vous souhaitez qu’une personne de confiance soit en mesure de l’ouvrir en votre absence. Celle-ci n’aura alors qu’à connaître le code.

Les chambres fortes

Face au vandalisme, aux cambriolages, les particuliers, comme les professionnels, ont tout intérêt à se construire une petite forteresse, afin de mettre leurs biens matériels à l'abri. Les malfaiteurs s’intéressent en effet à tout, de la télévision aux appareils électroménagers, en passant par les liquidités et les bijoux. La chambre forte constitue une excellente option. Il s'agit d'une pièce gardée par une porte forte.

La chambre forte, comme la porte, est composée d'un alliage de métaux qui se présente sous forme de panneaux. Cela permet de procéder à une création modulaire et de visser les panneaux en question sur les parois existantes, en respectant leurs dimensions et en se conformant à l’architecture de base. Les normes EN 1143-1 et EN 15659 sont garantes d’une fiabilité contre les effractions et incendies qui mettent biens et personnes en danger.