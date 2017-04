Investissement immobilier à Toulouse : De nombreuses opportunités à saisir !

Comme chacun le sait aujourd’hui, de nombreuses lois appliquées depuis plus de 30 ans facilitent les investissements sur le marché immobilier. La dernière en date est la loi Pinel. En une phrase : vous bénéficiez d’une exonération fiscale pour tout achat d’un logement locatif. Au pied des Pyrénées, à la bordure de la frontière franco-espagnole, le Grand Toulouse prend forme. Le marché immobilier est en plein boom. Profitez-en.

1. Pourquoi choisir la Ville Rose et sa Métropole ?

Actuellement, il vous faut compter 5 heures et 25 minutes précises pour regagner Toulouse en prenant votre train à la gare Paris Montparnasse. À l’aube de la saison estivale 2017, la Ligne à Grande Vitesse sera mise en service pour le plus grand bonheur des toulousains. Conséquence ? Le trajet Paris-Toulouse est estimé à 4 heures, et surtout, les villes de Bordeaux et de Barcelone ne seront plus si éloignées. Toulouse sera alors ce point de liaison entre la France et l’ensemble du sud de l’Europe.

De nombreux investisseurs étrangers ont saisi l’opportunité que ce bouleversement représenté. Et ce n’est pas tout, puisque le projet de Grand Toulouse n’en est qu’à ses prémisses. La capitale de la Haute-Garonne a réellement l’ambition de devenir plus attractive, en s’appuyant sur trois critères de choix : tourisme, dynamisme et écologie.

L’Aérospace en est un exemple parfait. Ce site implanté dans le quartier de Montaudran accueillera très prochainement l’ensemble des pôles européens de l’innovation, de la recherche aérospatiale et technologique. Un centre de recherche, un campus universitaire, des commerces alentours, de fabuleux parcs verdoyants, …

Toulouse voit grand. Participez à cette fabuleuse aventure.

2. Plus de 200 programmes uniques référencés sur immobilierneuftoulouse.fr

Agence spécialisée dans le secteur de l’immobilier sur Toulouse et aux alentours, immobilierneuftoulouse.fr vous propose en exclusivité plusieurs programmes référencés à l’aide de ses plus proches partenaires. Et nombreux sont les promoteurs immobiliers ayant choisi de miser sur la Ville Rose. Avec près de 12 ans d’expérience sur ce terrain, les experts de ce cabinet indépendant ne se sont pas simplement contentés de diffuser les programmes en cours de finalisation ou en projet.

Un réel travail sélectif a été mis au point pour vous proposer les meilleurs emplacements, les meilleures affaires, et offrant une diversité incomparable du marché immobilier toulousain. L’agence s’appuie avant tout sur des valeurs fortes et identitaires, parfaitement ancrées dans l’esprit régional.

Toulouse est une ville chaleureuse, agréable, souriante. Avec 300 jours de soleil par an, comment pourrait-il en être autrement. Ces qualités primaires se retrouvent dans le service client apporté par les conseillers de ce cabinet. Ensuite, la qualité, la performance, l’éthique et surtout la rigueur sont les points qui promeuvent immobilierneuftoulouse.fr comme le numéro un de tout le territoire.



3. Une simulation gratuite pour un choix adapté à votre situation

Parmi les 200 programmes, vous ne parvenez pas à arrêter votre choix sur un projet plutôt qu’un autre. Qu’à cela ne tienne. Une simulation sur le site, ou via les applications sur tablettes et smartphones, vous permettront sans doute d’avoir une idée plus précise. Formulaire gratuit et sans engagement, cette simulation vous permet de prendre connaissance de la rentabilité future de votre investissement, ainsi qu’un accueil personnalisé par téléphone ou en agence pour affiner votre recherche.

Ce formulaire se réalise en 7 étapes :

- Situation familiale

- Revenus mensuels du foyer

- L’objectif principal recherché

- Votre dernier avis d’imposition

- Votre capacité d’épargne mensuelle

- Votre situation au sein de votre logement principal (propriétaire, locataire ou logement sans frais)

- Vos coordonnées

Pour compléter ce formulaire, rien de plus facile. Les conseillers et les experts rechercheront la meilleure solution grâce aux informations fournies par vos soins. Vous serez contacté dans les jours qui suivent.

