Les documents de voyage nécessaires pour voyager aux États-Unis

Si vous envisagez de faire un voyage aux États-Unis, vous devez absolument connaître les documents requis pour entrer sur le sol américain sans problème. En tant que français ou résident de l’Union Européenne, vous avez la chance de faire partie du programme d’exemption de visa. Vous pouvez alors demander un ESTA Visa pour les séjours de moins de 90 jours.

L’exemption de Visa

Le programme d’exemption de visa permet aux citoyens de 38 pays sélectionnés d’entrer aux États-Unis plusieurs fois à des fins commerciales ou touristiques. Chaque séjour ne peut pas dépasser 90 jours consécutifs. Le grand avantage de cette option est que les candidats peuvent se déplacer librement aux États-Unis, sur court préavis, et sans avoir à demander un visa américain complet. Les voyageurs peuvent alors demander un visa ESTA (Système électronique d’autorisation de Voyage) et ainsi obtenir un permis, leur permettant d’entrer plusieurs fois aux États-Unis pour une durée de 90 jours à chaque séjour

La demande ESTA Visa

Pour les ressortissants des pays concernés, c’est vraiment très simple de faire une demande ESTA Visa. Cela se fait en ligne en remplissant un formulaire. Cela ne prend que quelques minutes et c’est traité en général dans un délai de 24 heures. Une fois votre demande ESTA validée, elle est utilisable pendant 2 ans pour autant de voyages que vous souhaitez aux États-Unis (soyez raisonnable !) et pour des durées n’excédant pas 90 jours. C’est aujourd’hui la formule la plus simple pour voyager aux États-Unis sans grande contrainte et sans tracas administratif.

Avoir un passeport biométrique

A votre arrivée sur le sol américain, il vous sera demandé de présenter un passeport biométrique. Celui-ci est obligatoire aujourd’hui. Pour l’obtenir, voyez les démarches à faire avec votre mairie de résidence ou la préfecture. Il vous sera demandé de présenter une photo répondant aux normes du passeport biométrique. En général, le mieux est de s’adresser à un professionnel de la photo qui saura prendre un cliché adéquat et respectant toutes les règles requises. Si vous devez refaire votre passeport, n’attendez pas trop longtemps car selon les endroits les délais varient entre une et plusieurs semaines !

Réservez à l’avance vos billets d’avion

Afin de bien préparer votre séjour, il est conseillé de faire vos réservations de billets d’avion longtemps à l’avance. Vous aurez plus de choix en termes d’horaires, de compagnies et vous pourrez bénéficier de tarifs avantageux. La solution de réserver à la dernière minute est toujours risquée : souvent, il n’y a plus de places disponibles et vous vous retrouvez avec des vols à des horaires qui peuvent ne pas vous convenir. De plus les prix peuvent parfois être élevés.

Prévoyez une assurance

Il est toujours préférable lors d’un séjour à l’étranger de prévoir une assurance en cas de problème. Vous pouvez souscrire une assurance directement auprès des établissements traditionnels spécialisés dans l’assistance et le rapatriement. Ou encore vous pouvez acheter cette assurance en même temps que vos billets d’avions. Si vous disposez de certaines cartes bancaires (type Visa ou Mastercard), vous bénéficiez d’une assurance incluse qui est intéressante en voyage. Vérifiez-le auprès de votre établissement bancaire avant de partir.



Un voyage aux Etats Unis est aujourd’hui assez simple à prévoir et organiser si vous faites les démarches adéquates en temps et en heures. Pour préparer votre voyage et votre découverte de ce beau pays, il vous suffira de préparer les documents essentiels pour voyager aux Etats-Unis. Pour être certain de bien profiter de votre futur séjour, vous pouvez d’ores et déjà, remplir votre demande ESTA ou système électronique d’autorisation de voyage en ligne dès aujourd’hui : c’est simple et çà ne prend que quelques minutes !