Les systèmes de sécurité proposés aux entreprises : votre garantie tranquillité !

Professionnels : dotez-vous de systèmes de sécurité performants !

Les systèmes de sécurité proposés aux entreprises connaissent aujourd'hui un regain d'intérêt. En effet, quel que soit le secteur concerné (retails, grandes surfaces, entrepôts, commerces, restaurants ou hôtels), les professionnels ont à faire face à des risques non négligeables de vols, et doivent trouver les meilleures solutions pour s'en prémunir.

Les boutiques, magasins de vente au détail, sont souvent les cibles privilégiées des voleurs à l’étalage : il est si simple de dissimuler de la marchandise sous des vêtements ou dans des sacs… Dans ces conditions, et alors que l'insécurité est une inquiétude prégnante depuis plusieurs années dans notre pays, les systèmes de vidéo surveillance EyeTech ont démontré leur efficacité pour réduire de manière très significative les vols et autres agressions.

D'abord, par leur effet dissuasif : le risque d’être pris en flagrant délit rend le bénéfice du vol moins intéressant. Ensuite, les images permettent de retrouver plus facilement l’auteur du délit et de savoir précisément quand a eu lieu le vol. Enfin, par la preuve qu’elles apportent, les images récupérées permettent de porter plainte de manière efficace.

Les avantages d'une surveillance vidéo pour les grandes surfaces

Prenons l'exemple d'un supermarché. Un système de sécurité vidéo vous rendra différents services essentiels : 1/ la surveillance des caisses et des sorties pour prévenir les vols et les agressions ; 2/ le renfort de la sécurité physique par un contrôle à distance permanent et centralisé ; 3/ le contrôle en temps réel de l’activité de votre magasin ; 4/ la visualisation d’un bureau ou d’un site distant, mais aussi des flux de marchandises et des niveaux de stocks ; 5/ le contrôle des zones sensibles en vue de renforcer la sécurité des biens et des personnes.

La surveillance vidéo permet également un contrôle du personnel particulièrement efficace. En enregistrant leurs faits et gestes, vous pourrez vérifier la ponctualité de vos employés, leur efficacité face à la clientèle, et bien sûr leur honnêteté.

Des caméras haute définition pour tout contrôler de chez soi

Dôme IP 2MP – POE

Si vous êtes intéressé par une installation de vidéosurveillance, rendez-vous sur le site http://www.eye-tech.fr : les caméras proposées possèdent l'une des toutes dernières avancées en matière de technologie : le HDCVI, qui permet de filmer en très haute définition.

Les enregistreurs numériques vous permettront d’enregistrer les images de vos caméras en haute définition, mais aussi de visualiser vos caméras en direct et leurs enregistrements depuis partout : sur votre PC, votre Smartphone et même votre tablette. Ainsi, vous garderez un oeil sur votre commerce où que vous soyez !