Nouveau Loto le 6 mars 2017 : qu’est-ce qui changera pour les joueurs ?

Ce jeudi 23 février, la Française des jeux a tenu une Conférence de Presse autour du Nouveau Loto à la Terrasse Kardinal en plein centre de Paris. Annoncé par le Parisien.fr au début du mois, cette nouvelle version verra notamment la création d’une tombola faire plus de gagnants, mais les joueurs vont-ils véritablement y gagner ?

Voici les nouvelles règles de ce futur Loto qui verra le jour lors du tirage du lundi 6 mars 2017. Si certaines sont plutôt positives pour les joueurs comme l’arrivée de cette tombola qui fera minimum 10 gagnants par tirage de 20’000€, d’autres changements pourraient bien voir le nombre de joueurs baisser dans les premières semaines de mise en place de cette formule. Voici le décryptage de l’équipe autour de ce Nouveau Loto annoncé ce jour illustré par une infographie réalisée dans dossier Nouveau Loto par Tirage-Gagnant.com .

Nouveau Loto : les points positifs pour les joueurs

Que les joueurs les plus assidus se rassurent, les probabilités du Loto ne seront pas réévaluées comme ça a pu être le cas avec la nouvelle formule de l’Euromillions à la fin du mois de septembre et les chances de remporter le gros lot seront conservées à 1 sur un peu plus de 19 millions de combinaisons.

A côté de cela, un nouveau mode de jeu sous forme d’une tombola ainsi que de nouveaux rangs de gains seront autant de raisons de continuer à « jouer un Loto » que ce soit en ligne ou chez un détaillant.

La « tombola Loto », c’est minimum 10 gagnants de 20’000€ par tirage assurés !

Reprenant ainsi la formule « My Million » inséré à la loterie européenne Euromillions en février 2014 et qui assure un millionnaire par tirage, la « tombola Loto » mettra en jeu 10 chèques de 20’000€ en supplément du tirage Loto, faisant ainsi repartir à coup sûr 10 joueurs avec ce gain.

Avec cette nouvelle extension obligatoire (la participation à la tombola n’est pas une option, elle est comprise à chaque jeu Loto) a pour but d’augmenter le nombre de gagnants d’un montant supérieur à 1000€ pour chaque tirage et ainsi répondre à un besoin énoncé par les joueurs, celui de gagner plus souvent des sommes moins extravagante que les jackpots proposés.

Note : cette tombola se verra donner de 50 à 100 codes gagnants à 20’000€ lors d’événements spéciaux comme le Vendredi 13 octobre ou encore le Grand Loto de Noël.

C’est ici une bonne nouvelle pour les joueurs et certainement l’information principale à retenir de cette nouvelle formule Loto, mais ce n’est pas la seule.

Plus de rangs de gains, l’intérêt du N° Chance décuplé

Parmi les autres bonnes nouvelles de cette nouvelle version Loto, la Française des jeux a souhaité renforcer le rôle du N° Chance. Le N° Chance est le sixième chiffre qui complète une combinaison gagnante au Loto et il est compris entre 1 et 10, vous avez donc une chance sur 10 de le trouver.

Désormais, vous pourrez compter sur des rangs intermédiaires si vous êtes amené à trouver 2 bons numéros + le N° Chance ou encore 3 bons numéros + le N° Chance, etc…Le fait de ne trouver que ce N° Chance vous rembourse, comme avant, le prix d’une grille.

Les rangs de gains oscilleront entre 2,20€ et 100’000€ (en dehors du jackpot d’un montant minimum de 2 millions d’euros).

Mais si cette nouvelle version Loto propose quelques bonnes idées, il y a également les contre parties que les joueurs devront payer, à commencer par une augmentation du prix de la grille.

Nouveau Loto : les points négatifs pour les joueurs

Comme pour tous changements, il y a des points positifs mais il y a également des points négatifs qui sont ainsi marqués notamment par une augmentation du prix de la grille, voici les détails du retour de la médaille pour ce Nouveau Loto.

Hausse du prix de la grille de 10%, elle passe de 2€ à 2,20€

Le tarif d’une grille Loto avait déjà été augmenté en 2008 passant de 0.60€/grille à 2€, à relire ici sur Agoravox. A compté du 6 mars 2017, le prix d’une grille sera rehaussé de 2€ à 2,20€ afin de compenser l’instauration de la nouvelle tombola et ses 10 gagnants à 20’000€.

Cette hausse ne parait pas évidente et il se pourrait que ce choix soit une erreur marketing pour la firme FDJ. En effet, la plupart des joueurs affirment cocher leur grille en même temps qu’il achète des cigarettes ou leurs magazines. D’autres encore viennent simplement pour jouer une grille avec une pièce de 2€ qui traîne dans leur poche. Cette augmentation, contestable, pourrait également être un repoussoir pour des joueurs habitués à ne débourser que 2€ depuis plusieurs années. De plus, il semblerait qu’avec un tel prix, le Loto français devient l’une des loteries nationales les plus chères au monde.

Note : de nouvelles grilles spéciales seront à attendre lors d’événements spécifiques comme le Super Loto du vendredi 13 octobre ou encore le Grand Loto de Noël. Ici, le prix des grilles atteindra respectivement 3€ et 5€, pas sûr que les joueurs feront l’effort de jouer à ce prix-là.

En plus de la hausse du prix de la grille, les gains seront désormais fixes et malheureusement pour les joueurs, seront revus à la baisse, comme indique cet article Médiapart.

Les gains seront fixes, et moins rémunérateurs pour les joueurs

Là où la Française des jeux ajoute 4 nouveaux rangs de gains, ceux-ci se voient être moins important que lors de l’actuelle version du Loto, c’est bien les joueurs qui vont y perdre en moyenne même si certains rangs de gains seront rehaussé.

A compté du 6 mars 2017, le tableau des gains Loto sera fixe. Terminé les chiffres à virgule et les gains qui sont calculés en corrélation directe avec la participation d’un dit tirage. Désormais, les gains seront les mêmes que vous jouiez un lundi, un mercredi ou un samedi soir, quel que soit l’affluence pour les tirages et le nombre de gagnants pour un même rang de gain.

Mais après avoir effectué des calculs sur les gains obtenus en 2016, le compte n’y ait pas et la Française des jeux redistribuera moins d’argent avec ce nouveau tableau de répartition des gains.

Pour conclure, si ce Nouveau Loto offre de nouvelles possibilités de remporter de petites et moyennes mises grâce notamment à la création de la tombola Loto et si elle ne touche pas aux chances de rafler le jackpot, l’augmentation du prix de la grille ainsi que la répartition moins généreuse des gains pourraient bien noircir la réputation de la première loterie de France.

Et vous, que pensez-vous de ces changements, êtes-vous un joueur du Loto et, si oui, continuerez-vous à jouer après le 6 mars 2017 ?