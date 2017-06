Quel moyen de transport choisir pour le voyage ?

Chaque moyen de transport a ses avantages et ses inconvénients. Le train est rapide, facile à emprunter et pratique, mais n’atteint pas toujours les endroits que l’on veut visiter. La voiture est très pratique et on peut facilement atteindre chaque village dans tous les pays de l’Europe. Voici la présentation de quelques transports avec leurs avantages et inconvénients, puis des astuces pour un voyage plus à l’aise.

Le train

Le train est surtout pratique pour le voyage à moyenne distance, comme on ne doit pas s’en occuper des mois à l’avance, et les billets de trains sont moins chers que ceux pour l’avion par exemple. Pour un minimum de stress, il est mieux de réserver des places à l’avance pour ne pas se retrouver debout sur tout le trajet. Cette option est surtout très écologique, et il est aussi plus facile de s’endormir que dans d’autres moyens de transport.

L’avion

L’avion est pratique pour les gens qui font le trajet sans payer de leur poche. Il est aussi très stressant : il faut réserver des mois à l’avance, il faut faire le trajet jusqu’à l’aéroport, l’avion est bruyant, mais il est rapide. De longues distances peuvent être parcourues en quelques heures, mais l’organisation pour un vol en occupe beaucoup d’autres. Ici, il est important de vérifier le poids et la taille de ses baggages, car des frais supplémentaires sont possibles.

En empruntant l’avion, on a pas de voiture à l’arrivée, il faut donc payer pour les tickets de transports communs ou aller d’un endroit à un autre en taxi, ce qui forme une jolie somme après une semaine.

La voiture

La voiture, le moyen de transport le plus populaire, est aussi très polluant. Bien sûr, il est toujours facile de rapidement ranger ses affaires et partir pour un week-end au lac ou aux montagnes, mais après le départ viennent les bouchons. Après des heures et des heures dans le soleil, on se demande vraiment si ça vaut la peine. Pour la voiture, apportez toujours vos documents importants, en cas de défaut technique. En parlant de papiers, n’oubliez pas vos documents légaux , qui sont indispensables pour les voyages en voiture, à cause des contrôles fréquents sur la route. En plus, on trouve souvent des péages qui font diminuer le budget pour le voyage. Si l’on apporte beaucoup de baggages, la voiture est définitivement le premier choix, comme le train ne possède souvent pas assez de place, et l’avion avec beaucoup de baggages devient trop cher pour être une option, à cause des frais supplémentaires. Pour les familles, une voiture spacieuse est optimale : personne est gêné par les enfants, et on peut s’arrêter pour des pauses très fréquemment.

Le car

Une option souvent négligée, le car peut être très pratique pour le voyage en groupe, comme le prix est très bas, et ils ne sont pas très demandés. Il est simple de trouver un car qui fait Paris-Berlin pour 30€ seulement, mais les voyages sont souvent longs et chauds, car les compagnies négligent souvent les ventilateurs, mais ils doivent pouvoir économiser quelque part.

