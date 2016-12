Salle à manger design : apportez un nouveau souffle à votre salle à manger !

La salle à manger est, dans votre maison ou votre appartement, le lieu où toute la famille peut se réunir autour d’une table et échanger tout en prenant le repas. La salle à manger est également destinée à recevoir les invités et les amis. Pièce centrale dans votre intérieur, sa décoration se doit d'être particulièrement soignée. Le but est d'en faire un endroit accueillant où tout le monde se sent à son aise. Voici quelques conseils pour agrémenter votre salle à manger complète.

La table et les chaises constituent le mobilier indispensable à votre salle à manger. En fonction de la taille de cette dernière, les tables de repas peuvent prendre différentes formes et dimensions. Ainsi, si vous avez une pièce étroite, vous pouvez opter pour une salle à manger équipée d’une table ronde. A l'inverse, si votre pièce est de grande taille, une table extensible vous conviendra à merveille. Vous pourrez ainsi recevoir un grand nombre d’invités, qui se sentiront à l’aise jusqu’à la fin du repas.

Concernant les chaises, soyez attentifs à leur confort et à leur résistance. Des chaises fabriquées en bois de haute qualité apparaissent comme un choix judicieux ; en effet, elles sont particulièrement résistantes et peuvent être utilisées sur le long terme.

En plus de la table et des chaises, pensez à compléter le décor avec un bel espace de rangement : buffet ou bahut, vitrine ou vaisselier. Pratiques et esthétiques, ces meubles vous permettront à la fois de ranger vos vaisselles et de disposer vos pièces décoratives dessus. Ces meubles donnent aussi du caractère à votre pièce. Notez que la peinture appliquée à ces meubles renforce encore plus leur résistance tout en prolongeant leur durée de viabilité.

Il existe de très nombreux styles de salles à manger, du plus classique au plus moderne. Contemporain, design, moderne, ethnique, ou romantique, vous avez le choix pour sublimer votre intérieur. Les modèles se déclinent en différents coloris : beige, blanc, bleu, chêne, gris, marron clair, noir… Il y en a pour tous les goûts !

Les matériaux sont également très variés : bois, bois massif, fer forgé ou panneaux de fibre. Optez, selon votre personnalité et votre goût, pour le style indémodable et l’essence de l’exotisme des bois, moins onéreux mais indestructible, ou pour l’endurance et la beauté du fer forgé, ou encore pour l’univers classique et la texture fine des panneaux de fibres MDF.

Si vous souhaitez apporter un nouveau souffle à votre salle à manger, songez à des meubles aux allures design. Conçus avec des matériaux solides et résistants pour un usage durable, ils sont disponibles en de multiples couleurs pour faciliter votre choix en matière de salle à manger design. Vous pouvez ainsi mettre votre touche personnelle pour donner encore plus de charme à votre pièce.