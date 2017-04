Une idée déco originale pour votre intérieur : le tapis scandinave !

De nos jours, la décoration d'intérieur est devenue l'un des hobbies les plus prisés des Français, au même titre que le jardinage et le bricolage. Entre les émissions de télévision, les bouquins déco et autres conseils de pros, les sources d'inspiration ne manquent pas pour vous aider à personnaliser votre appartement ou votre maison avec une décoration intérieure très tendance.

Premier élément essentiel d'une décoration d'intérieur réussie : le choix des couleurs. On y pense trop rarement, mais, s’il est un moyen efficace de dynamiser une pièce, ou, au contraire, de lui conférer une atmosphère de tranquillité, c’est bien la couleur. Il n'est pas exagéré de dire que la couleur confère son identité à votre pièce à vivre. Ainsi, tandis que les teintes primaires et les contrastes apportent du relief à l’espace, les teintes douces et claires permettent d'optimiser à merveille son éclairage.

Songez aussi, avant d'habiller vos pièces, à la symbolique des couleurs. Le bleu est ainsi connu pour aider à la détente, voire à la méditation. Le rouge, lui, est doté d'une puissance intime et sensuelle. Définissez l'identité que vous voulez donner à chacune de vos pièces : cuisine, salon, chambre à coucher, salle de bains... chacune a son utilité et peut être dotée, en quelques coups de pinceau, d'un caractère qui lui est propre.

Un autre élément de décoration peut changer du tout au tout l'ambiance de vos pièces à vivre : le tapis. Cette pièce décorative a pris, depuis quelques années, de plus en plus d’importance dans la décoration intérieure de nos maisons. Et pour cause : la diversité de ses styles et de ses coloris permet de créer en un clin d'oeil autant d'ambiances dans votre intérieur. Tapis moderne, contemporain, design, glamour, élégant ou extravagant... vous avez l'embarras du choix !

Mais justement, quel tapis choisir, quelle couleur, pour quelle pièce ? Le tapis scandinave, avec ses formes géométriques, est une valeur sûre pour décorer votre salon ou votre chambre à coucher. Ses lignes offrent un excellent design à ce tapis, qui illuminera votre intérieur et lui apportera une touche de modernité. Selon vos envies, vous pouvez le choisir noir ou en de multiples couleurs. Le tapis scandinave transformera les différentes pièces dans lesquelles il sera en des endroits plus agréables à vivre.

Le tapis scandinave, c'est un de ses atouts, pourra également vous aider à préserver vos pièces propres. En effet, durant l'été, il empêchera les saletés de s'installer dans votre maison et, durant l'hiver, il maintiendra vos pieds au chaud. Disponible en plusieurs tailles, vous trouverez sans aucun doute le tapis qui convient le mieux à votre goût et à vos envies.

Pour donner à votre salon une touche de chaleur, optez pour un tapis shaggy pour salon scandinave orange Volto ! Il est fait à 100% de polypropylène. Cette matière propose de nombreuses qualités comme, par exemple, sa résistance, son aspect non toxique et inodore (idéal pour l'intérieur de votre maison). En outre, il est flexible, lisse, brillant et facile à entretenir.

Avec un beau tapis scandinave, vous pourrez ainsi, très facilement, et sans casser votre budget, donner la touche de caractère qui convient à toutes les pièces de votre intérieur !