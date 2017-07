Vendreaunpromoteur.com : la meilleure façon de vendre son terrain sur Toulouse métropole

Vous avez parcouru de nombreuses agences immobilières, postées des annonces sur internet ou dans les journaux locaux, mais rien à faire, vous ne parvenez pas à vendre votre maison ou terrain constructible ? La solution se trouve peut-être au sein de cette agence. En effet, la vente via un promoteur immobilier peut vous sembler abstraite, voire très compliquée. Mais cette agence spécialisée va faciliter très largement votre démarche.

1. Une sélection par commune ou par quartier

Un promoteur immobilier est avant tout un homme d’affaires. Il faut toujours garder cela à l’esprit. Et à la différence de tout autre acquéreur, celui-ci recherche le profit. C’est pour cela qu’il sera important d’évaluer au plus juste votre bien avant de le soumettre à l’un des partenaires promoteurs de l’agence vendreaunpromoteur.com .

En vous référant aux fiches descriptives, accessibles via les cartes géographiques de Toulouse Métropole ou de la délimitation par quartier du centre de la Ville Rose, vous aurez un aperçu plus précis du potentiel de l’emplacement et de son environnement passé, actuel et futur. Ces caractéristiques ont toutes leur importance.

En vous référant par exemple à la commune de Balma, vous constatez et évaluez comme un promoteur immobilier. Proche périphérique, très forte activité économique, cadre de vie agréable, nombreux services de proximité, …

En évaluant l’ensemble des points forts, ainsi que le type d’habitations majoritaires dans ce secteur, vous pourrez au mieux estimer votre terrain ou votre résidence.

2. Les fiches des promoteurs partenaires

Petit conseil que nous vous donnons également, c’est de vous référer aux fiches descriptives des promoteurs immobiliers partenaires avec cette agence spécialisée.

En effet, chacun d’eux a son « domaine » de spécialisation (commerces ou habitations), ses exigences, son historique, et une solidité financière. Et comme vous, les promoteurs immobiliers cherchent à valoriser et garantir la pérennité de leur environnement. En prenant l’exemple de l’un d’entre eux qui travaille de façon locale, on constate que ce promoteur immobilier travaille en étroite collaboration avec les communes pour arriver au meilleur compromis possible, et en offrant un cadre de vie agréable aux futurs résidents locataires. Cela peut notamment faciliter les négociations et démarches futures du promoteur, et donc acter plus rapidement l’achat de votre bien.

Cette différenciation peut jouer considérablement dans la vente de votre terrain ou de votre résidence. L’un se montrera bien plus intéressé par un cadre de vie agréable et propice à la vie familiale, d’autres seront plus clairvoyants quand à un contexte commercial, en y implantant une zone d’activité ou une zone commerciale importante.

3. Un formulaire rapide pour une offre immédiate

En recherchant parmi les communes, quartiers et promoteurs immobiliers, un encadré se présente à vous en haut de page. Ce petit formulaire est très rapide à remplir, ne demandant que deux minutes chronos. Il est totalement gratuit.

Il vous sera simplement demandé :

Le type de votre bien

La superficie de la parcelle

La longueur approximative de votre façade donnant sur la rue

Votre estimation (en adéquation avec les conseils d’une agence immobilière ou de votre propre évaluation du marché)

Si vous avez déjà rencontré un promoteur immobilier

Si vous avez déjà été sollicité par un promoteur

Le délai souhaité pour la vente (prévoir entre 6 mois et 2 ans)

Vos coordonnées afin de recevoir les premières offres

Dans un premier temps, l’agence étudiera en détail si votre terrain est intéressant et le proposera à des promoteurs. Dès les premiers retours, vendreaunpromoteur.com sélectionnera avec minutie les meilleures offres : l’aspect financier mais pas seulement : le sérieux, le suivi, le potentiel, la présence locale sont des points très importants pour que la vente se réalise dans de bonnes. De manière générale, les offres seront en accord ou supérieures à votre propre idée ou estimation.

Référez-vous également aux dossiers thématiques fournis sur le site vendreaunpromoteur.com pour avoir plus de détails concernant la vente auprès d’un promoteur.

Simple, efficace et gratuit. Vous n’avez rien à perdre, tout à y gagner.

