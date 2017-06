17ème Festival Culturel du Tibet et des Peuples de l’Himalaya

Ce week-end, non loin du métro Porte Doré à Paris, prés de la Pagode de Vincennes, se déroule la 17ème édition d'un festival dédié aux cultures des pays himalayens, aux échanges interculturels, à la paix et au dialogue. Le vendredi soir débute par le concert d'un célèbre musicien tibétain accompagné d'un groupe pop-rock. Les deux jours suivants sont l'occasion d'une ouverture culturelle. L'ensemble a pour but un enrichissement mutuel et l'avancée du dialogue entre la Chine et le Tibet. A terme, la résolution pacifique de la question tibétaine devrait promouvoir la non-violence dont le monde a tellement besoin de nos jours.

Du 9 juin au 11 juin 2017, à Paris, se déroule la 17ème édition du Festival Culturel du Tibet et des Peuples de l'Himalaya. Manifestation de la Maison du Tibet depuis l'an 2000, elle permet de découvrir les cultures des pays himalayens, le Tibet, le Népal, le Bhoutan et l'Inde.

Le vendredi 9 juin à partir de 19h, le musicien et compositeur tibétain Loten Namling et son groupe Porok karpo donneront un concert "Nuit du Tibet". Leurs chansons prennent racines dans la culture tibétaine. Avec le groupe Porok Karpo (le Merle Blanc) en collaboration avec le guitariste suisse Patrick Lerjen, Loten Namling conjugue la musique tibétaine au pop-rock alternatif.

Le samedi 10 juin, le festival débute à 11h30. Dans l'aprés-midi, à 14 h, une conférence-débat autour de l'avenir du Tibet qui se joue en exil sera organisée avec la participation de M Tashi Phuntsok du Bureau du Tibet, les Sénateurs Michel Raison et André Gattolin et Mme Ursula Gautier. Elle sera présentée par les journalistes Catherine Barry et Alain Wang.

Le film "Ombre et Lumières" sera présenté par le realisateur Gilbert Leroy. Puis "Seed & Royal Café" sera présenté par la réalisatrice Tenzin Dazel.

Des conférences sur la méditation seront animées par Othok Rinpoché, du monastère de Drepung Gomang à Bangalore en Inde.

Le dimanche 11 juin, d'autres films sont au programme : "Exile into blindness" avec la réalisatrice Amanda Sherpa et "Tibetan Warrior" avec Loten Namling.

De plus, le festival présente de nombreux stands d'artisanat d'art et de produits traditionnels, un grand choix de livres sur le Tibet et les cultures de l'Himalaya, des associations de soutien à la cause tibétaine, des centres bouddhiques, voyagistes, etc. Des animations sont prévues dont un mandala de sables et le rituel de sa dispersion, des démonstrations de calligraphie, la présentation de chiens de nomades tibétains. La restauration traditionnelle est en continu dans les échoppes de l'enceinte de la Pagode de Vincennes.

Pour plus d'information : https://www.festivalcultureldutibet.com/programme-festival-11-12-juin