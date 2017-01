film

De Arnaud Sélignac

Avec Eric Elmosnino, Zabou Breitman, Marius Blivet plus

Genre Drame

Nationalité Français

France 2 va diffuser ce film dans le cadre de son émission « la soirée continue » le mercredi 1er février à 20H55

C’est un film émouvant que vous n’oublierez pas, réservez-vous cette soirée.

La projection sera suivie d’un débat au cours duquel interviendront Emmanuelle Cosse, ministre du logement, Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre et un sociologue.

Luc, l’ancien entrepreneur devenu SDF que notre association accompagne livrera son témoignage.

Venons-en à ce film remarquable et tellement proche de la réalité

Vincent, veuf, chômeur sans ressource élève son fils, Tom, âgé de 10 ans dans un box de garage aménagé.

La vie est difficile mais l’attention et l’amour entre ces deux êtres sont là, très forts….

Tom réussit même à l’école.

Tout va très bien…..

Jusqu’au jour où l’administration de l’Aide sociale à l’enfance intervient…..

Tout va très vite : l’intervention des flics au garage, l’enfant placé en foyer dans l’attente d’aller en famille d’accueil.

C’est alors la descente pour le père qui devient SDF et la désespérance pour Tom qui ne comprend pas et pour cause les raisons de cette séparation.

Ils étaient si bien…..

L’histoire continue, des parents se mobilisent, une assistante sociale dessaisie du dossier cherche à retrouver le père et à trouver une solution permettant que cette famille puisse vivre enfin ensemble….

C’est une fiction prenante qui ne laisse personne indifférente.

J’ai été particulièrement sensible à ce film car malheureusement j’ai vécu une histoire qui posait elle aussi la problématique de la séparation des enfants de leurs parents.

C’est l’histoire que j’ai déjà racontée d’une famille expulsée de son logement.

Nous avons réussi par l’action conjointe du Secours catholique et de Familles laïques de Vaux le Pénil à lui retrouver un logement.

Malheureusement, malgré notre demande, nous n’avons aucune écoute du juge des enfants qui a placé les enfants dans trois familles d’accueil…..

Les parents ont été désespérés et la fratrie a été séparée et coupée des parents.

Je suis certain que ce film vous touchera mais j’espère que le débat portant sur le placement des enfants lié à la situation économique des parents, mal logement ou expulsion locative débouchera sur des propositions de la ministre.

C’est une double peine aux conséquences éducatives, sociales et humaines que subissent de nombreuses familles :

La pauvreté ;

Le déchirement du lien familial provoqué par le système : on n’est plus au temps de la « DAS » mais la logique reste la même !

Jean-François Chalot