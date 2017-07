Collectif Saint Jacques en Fête Auvergne

Bonnes vacances à tous ceux qui peuvent en prendre Centre Georges Brassens à Clermont-Ferrand

Rue Sévigné, quartier Saint-Jacques

Tél. 04 73 40 86 80

E-mail : mq.georges-brassens@ville-clermont-ferrand.fr

Le collectif Saint Jacques est un groupement d’associations et d’institutions du quartier ayant pour but : Organisation d’un moment festif, une fois par an qui regroupe en dehors des organisations citées ci-dessus, l’ensemble des populations.

Au sein de ce collectif on retrouve plus ou moins 20 associations, qui oeuvrent en partenariat avec la ville de Clermont-Ferrand par l’intermédiaire du Centre Georges Brassens et de la Maison de quartier Saint Jacques 63 000 - Clermont-Ferrand Auvergne.

Le Centre Georges-Brassens est un espace culturel convivial ouvert aux Clermontois.

Il propose des activités autour des arts de la scène, du spectacle vivant amateur, du bien-être et des arts plastiques.

Sa vocation est de favoriser l’accès à la culture, l’expression artistique et le développement personnel de chacun.

Le Centre Georges-Brassens permet les initiatives personnelles ou collectives grâce à ses ateliers de pratique, de découverte et d’initiation.

Découvrez ce centre comme il en faudrait des millions de par le monde, sorti de l’Auvergne Ici

Mairie de Clermont Ferrand

10 rue Philippe Marcombes - BP60

63033 Clermont Ferrand cedex 1

04 73 42 63 63

Accueil du public

Consultez les horaires

La suite de cette journée reportage de Saint Jacques en Fête, avec sur place la présence du Panda ICI Patrick Juan. Vous pouvez aussi sélectionner les diaporamas ou vidéo à votre convenance, sur la droite du panel. Sur le lien ci-dessus.

Une véritable leçon de démonstration de savoir vivre ensemble de 18 mois à 100 ans.

Réellement épuisé en rentrant à mon domicile, pour tout salaire les joies, les sourires, de tous ces enfants, cela prouve indéniablement que toutes les communautés, peuvent non seulement vivre ensemble en respectant chacun et avoir des amis de toutes races et confessions.

C’est le rôle que nous, nous devons d’avoir chacun de nous. La politique de la ville y tient une place majeure, tout comme la compétence de tous les bénévoles sans qui rien ne pourrait avoir vie.

Je suis réellement ravi d’appartenir en certains moments privilégiés de cet univers, que j’ai pu connaitre en divers lieux de la terre et je le poursuivrais autant que je le pourrai.

Les divers prises de vues et film réalisés sur place je vous les offre, dans la mesure où vous souhaitiez une photo particulière adressez-vous à Henri Vialle à l’adresse courriel :

vialle.henri-cqsj@neuf.fr : Président du Comité de Quartier Saint Jacques

ou le joindre au 06 73 36 56 53 (si messagerie laissez contact, Henri Vialle vous recontactera)

Vous pouvez aussi contacter à l’adresse courriel : patrick.juan@panda-france.net ©

Journaliste reporter bénévole pour le monde de l’enfance et des communautés !

Rédacteur Modérateur depuis 2005 Le Panda Site Ici . Où sur Agora Vox Le Média Citoyen Ici .

Rendez-vous est donné à chacun pour 2018, pour une nouvelle édition de : « Saint Jacques en Fête » espérant que nous aurons tous grandi dans le bon sens de la Liberté.

La façon la manière dans cet espace Sévigné, ( coordonnées au-dessus ) où se déroule « Saint Jacques en Fête » lieu ou Clermont-Ferrand vous ouvre les portes.

Nous démontrons de la sorte que les peuples sont nés pour être unis.

Le Panda

Patrick Juan