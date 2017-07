D.I.V.A. Le Musical Lyrique « Must » du Théâtre Montparnasse

A la suite d’un premier show case éblouissant au Théâtre Dejazet début janvier, cette « fameuse » D.I.V.A. s’est installée en résidence dès la mi-avril au Théâtre Montparnasse et va, de toute évidence, y constituer le spectacle incontournable de l’été 2017 sans préjuger de son évolution ultérieure tant sa conception initiale est modulable et adaptable à souhait.

D.I.V.A. Mathilde LEGRAND, Marie MENAND, Flore PHILIS, Jazmin BLACK GROLLEMUND, Alexandra HEWSON

Simplissime comme un « Opéra pour les nuls », son intention originelle est de mettre la richesse des œuvres lyriques à la portée du grand public sans transiger avec leur valeur artistique intrinsèque.

Judicieusement prioritaires, les voix des cantatrices sont donc rehaussées par un quatuor à cordes en charge de suppléer à la virtualité d’un orchestre symphonique alors que les extraits des prestigieuses partitions sélectionnées sont réduites à dix minutes exemplaires, de préférence, significatives.

Armées de ce concept atypique, Flore Philis et Marie Menand, respectivement soprano et mezzo particulièrement inspirées, s’étant rencontrées fortuitement sur une production musicale récente, se sont enthousiasmées à l’idée de réunir autour d’elles les talents compétents à l’élaboration d’un tel happening virtuose et branché qu’elles enchantent dorénavant en compagnie d'Alexandra Hewson (Soprano), Jazmin Black Grollemund (Soprano) et Mathilde Legrand (mezzo).

D.I.V.A. Marie MENAND & Flore PHILIS

Avec, pour seul décor, des cubes high-tech fluorescents magnifiant le piédestal de chacune des divines ostensiblement surélevées par intermittence, ceux-ci valorisent également le savant puzzle de tréteaux ludiques unissant celles-là de manière soliste, chorale et même instrumentale afin que ce spectacle musical puisse tenir la dragée haute à la mémoire des airs célèbres sublimés par l’inconscient collectif.

Ainsi, de Carmen (Bizet) à Tosca (Puccini) en passant par La Traviata (Verdi), La Flûte enchantée (Mozart), Don Giovanni (Mozart) et Les contes d’Hoffmann (Offenbach), les cinq « prima donna » vont se partager l’interprétation de portraits féminins que la culture lyrique a toujours aimé cultiver dans le stéréotype tout en assumant ici, de surcroît et quelque peu crânement, les prestations vocales de leurs partenaires masculins.

Quelque part entre le carnaval masqué de Venise et l’imaginaire Drag-Queen, plus précisément au travers des costumes issus de la collection du Grand Magic Circus héritée de lignée paternelle par Manon Savary, la metteuse en scène tant expérimentée assume totalement le surréalisme délibérément lié à cette création « chic et choc ».

D.I.V.A. Jazmin BLACK GROLLEMUND, Alexandra HEWSON, Mathilde LEGRAND, Flore PHILIS, Marie MENAND

Un peu comme si la transsexualité se déclinait présentement à rebours de son apanage de prédilection, les cinq jeunes femmes, dûment bien accompagnées par leur quatuor pile a parité, osent ainsi, à leur tour, toutes les transgressions esthétiques et formelles en pleine confiance justifiée à l’égard de leur propre performance lyrique, symphonique et orchestrale.

Le public, séduit par tant de charme varié et contrasté, se laisse ainsi emmener et conquérir par ce délirant et luxuriant divertissement à géométrie variable constamment réévalué au plus près d’une expression artistique sensitive… forcément dédiée, à juste titre, aux chefs d’œuvre cultes de l’Opéra.

D.I.V.A. - **** Theothea.com - de Flore Philis & Marie Menand - mise en scène Manon Savary - avec Flore PHILIS, Marie MENAND, Alexandra HEWSON, Jazmin BLACK GROLLEMUND, Mathilde LEGRAND & Hugues BORSARELLO (1er violon), Alice BOURLIER (2nd violon), Benachir BOUKHATEM (alto), Barbara LE LIEPVRE (violoncelle) - Théâtre Montparnasse