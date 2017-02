« Ensemble » avec Catherine Arditi au Petit Montparnasse

Serait-ce bien « normal » que d’endosser conjointement les casquettes d’auteur, de metteur en scène et d’acteur pour les mettre toutes ensemble au service d’un amour tellement fusionnel qu’il en ferait perdre l’intégrité de la mère, l’autonomie du fils et qu’il en ferait fuir la sœur bien décidée à survivre à cette tyrannie du pouvoir familial ?

ENSEMBLE Fabio Marra & Catherine Arditi

Posée ainsi de façon délibérément complexe, la problématique de Fabio Marra pourrait a priori apparaître comme déraisonnable mais si, a contrario, la marche à suivre était de mettre à plat toute pathologie de façon à faire la preuve du contraire par le sourire, la distanciation, en un mot l’humanité des sentiments en suspens, alors la sortie victorieuse du labyrinthe sociétal pourrait n’être qu’une question de bon sens.

Considérons le projet lors de ses débuts à La Luna en Avignon Off 2015 ; Fabio Marra a déjà acquis la réputation de savoir mettre en perspective les relations humaines en laissant s’effacer les barrières du non-dit.

Il lui aurait suffi d’écrire les pérégrinations d’une famille lambda prises au piège du léger handicap initial qui se serait intensifié faute d’une communication adaptée à l’accumulation des traumatismes successifs.

ENSEMBLE Floriane Vincent & Fabio Marra

Ainsi se seraient installées les prémices d’un cercle vicieux prêt à ronger de l’intérieur les nombreuses preuves de bonne volonté manifestées par chacun des trois protagonistes éprouvés par la disparition culpabilisante du père.

Isabella, la mère, s’évertuerait à trouver dans le déni de dysfonctionnement comportemental de son fils la clef universelle aux options engageant sa survie en collectivité.

Lui, Miquelé, impulsif sur-réagissant de manière vitale à chaque frustration, chercherait dans la satisfaction immédiate à ses velléités récurrentes la tentative d’un apaisement virtuel.

Quant à elle Sandra, ayant eu l’opportunité de s’extraire de ce jeu destructeur, c’est à pas comptés qu’elle tenterait un retour nécessaire mais prudent vers la malignité originelle avec l’espoir chevillé de faire progresser la situation familiale.

Voici donc venu le moment où Catherine Arditi pourrait entrer dans ce jeu de la vérité bonne à expérimenter davantage qu’à démontrer.

ENSEMBLE Catherine Arditi & Sonia Palau

Sonia Palau serait alors la vaillante partenaire avec laquelle il lui faudrait ferrailler, en intensité et profondeur, de manière à ce que soit mis en question l’absolutisme du pouvoir maternel.

Un quatrième personnage, celui de Claudia, interprété par Floriane Vincent, viendrait jouer les empêcheurs de tourner en rond, voire même aider cette famille à trouver un meilleur équilibre face au chaos relationnel.

Comment alors ne pas trouver judicieux que l’auteur d’un récit, à la fois intime, universel et même métaphorique des altérations occasionnées par interactivité avec les différences sociales, puisse avoir une conception clairvoyante du témoignage dramaturgique relatif à une réalisation empreinte d’humour au second degré et qu’en conséquence, il soit lui-même le meilleur vecteur pour faire passer sur scène, avec grand talent, le nuancier du trouble fonctionnel ou mental ?

Il serait alors totalement approprié que Miquelé soit incarné par son auteur-pygmalion, si tant est que l’enjeu représenterait le concert des difficultés que rencontre la nature humaine pour assumer la vie… tous ensemble.

