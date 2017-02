Exposition de Keiko Goto

L’artiste-peintre japonaise, Keiko Goto, fera son grand retour en France lors d’une exposition, à Angers, du samedi 11 au lundi 13 mars.

Rappelez-vous, elle avait déjà fait parler d’elle lors d’un concours permettant de dénicher de nouveaux talents, il y a un peu moins d’un an. « De nouveaux talents ont été mis en lumière, d'autres ont été confirmés » nous avez alors averti le Courrier de l’Ouest et on peut dire aujourd’hui qu’ils avaient vu juste.

Passant dorénavant de futur talent à professionnelle, c’est une Keiko Goto plus que jamais au sommet de son art qui exposera dans cette douce commune du Maine et Loire. Nous avions déjà, par le passé, déclaré à son sujet « Elle a le don perturbant de mêler tradition et originalité, c'est d'ailleurs là qu'est tout son génie. De plus, sa virtuosité lui permet de ne pas se fixer de barrières et d'exceller dans tous les domaines. »

Les tableaux présentés lors de cette occasion tiendront leurs promesses si ce n’est plus. Les personnes qui feront le déplacement auront ainsi matière à émerveillement.

L’exposition se tiendra en deux parties.

Une première partie contenant des œuvres représentant la France vu d’un œil nippon, avec des détails de notre quotidien nous échappant du fait, probablement, à une certaine banalité journalière. Pouvant ainsi nous permettre de côtoyer une certaine innocence disparue depuis notre prime jeunesse.

Une seconde partie, comme vous l’avez surement déjà deviné, nous plongeant au pays du Soleil-Levant, aussi bien d’un point de vue traditionnel que d’un point de vue plus moderne. Nous garantissant un dépaysement total, ainsi qu’un fascinant voyage.

Un évènement qui s’annonce donc aussi riche en émotion qu’en éblouissement et qu’il serait, par conséquent, bien dommage de manquer. Ce sera, de surcroit, l’occasion de visiter pour la première fois ou à nouveau la magnifique ville d’Angers, qui aura l’exclusivité française d’accueillir cette talentueuse artiste (parlant français, soit dit en passant).

Il y sera, bien évidemment, possible de s’y procurer les œuvres exposées. Mais pour cela, il faudra faire vite car les premiers arrivés seront les premiers servis.

Au plaisir de vous y retrouver !