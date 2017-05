« Guerilla » de Laurent Obertone

Un roman lanceur d'alerte. Et si c'était demain ? A vous couper le souffle.....

Le nouveau roman de Laurent Obertone « Guerilla : le jour où tout s'embrasa » est déjà un record de vente chez Amazon. Et pourtant ce roman d'anticipation n'a pas et ne sera jamais publicisé par les médias officiels. Laurent Obertone vous ne le verrez jamais sur un plateau télé ni dans les critiques littéraires des romans « bien pensant » à peine sortis, car il est le Cassandre que la société ne veut ni voir ni écouter.

Qui est Laurent Obertone ? Ecrivain, journaliste et essayiste français, son travail est centré sur la criminologie, les médias et le multiculturalisme. Né en 1984 de parents agriculteurs jurassiens et instituteurs, Laurent Obertone est diplômé d'Histoire et d'Anthropologie puis de l'Ecole Supérieure de journalisme de Lille. Durant plusieurs années, il est journaliste spécialisé dans les faits divers pour un hebdomadaire régional d'informations généralistes. À partir de 2010, il signe des articles sur le webmagazine Ring. En 2010, il fait partie des trois invités qui accompagnent Michel Houellebecq à l'occasion du dîner donné par le président de la République Nicolas Sarkosy au Palais de l'Élysée, en l'honneur du Prix Goncourt reçu par Michel Houellebecq : ce dernier présente alors Laurent Obertone comme « le grand polémiste de demain ». En mars 2014, il lance une alerte à la garde des Sceaux Taubira, sur les 100.000 peines de prison non effectuées chaque année.

Laurent Obertone a osé écrire contre-courant sur des sujets brûlants et tabous de la société française : sur la servilité et le conditionnement des médias subventionnés par l'Etat dans son livre « La France Big Brother » et sur l'état d'urgence permanent dans lequel la France perdure avec « La France Orange mécannique » dénonciation de l'ultra-violence communautariste en France passée sous silence par la presse subventionnée et donc, non libre.

Il est pourtant un milieu où Laurent Obertone est encensé : c'est celui des milieux policiers et du Renseignement, qui eux savent et sont quotidiennement confrontés à cette réalité soigneusement dissimulée par les pouvoirs publics. Eux savent, mais n'ont pas le droit de le révéler.

La vérité est que nous sommes assis sur une poudrière. Qui pourrait exploser demain si on ne fait rien pour la désarmorçer. Et c'est là que réside la puissance du roman : roman de fiction, roman visionnaire, qui nous décrit avec un réalisme qui fait mal, l'écroulement de la France en trois jours seulement, avec le soulèvement de la 5 ème colonne guerrière et haineuse, celle de la France communautariste. La guerre civile éclate. Et c'est l'effondrement d'une nation aux pieds d'argile, qui a voulu croire naïvement aux bonniements culpabilisateurs des gouvernements successifs. Plus une société est complexe et plus elle est fragile. Trois jours suffisent içi à faire que notre monde soit anéanti...

La force du roman réside dans la probabilité de devenir un jour une réalité. On le lit d'un coup, l'auteur nous tient en haleine et on se retrouve la rage au ventre de voir notre monde si chéri se défaire en si peu de temps, sans résister. Un roman lançeur d'alerte qui laisse une grande amertume mais qui doit être lu, dédié par l'auteur : « A ceux qui n'ont pas compris ». Homme averti en vaut deux non ?

La trame :

Dans une France proche et obscure, une descente de police dans une cité sensible tourne au drame : un policier pris dans un guet-apens perd son sang-froid et tire aveuglément. La cité s'embrase et tout le pays vacille. De villes en villes, le feu se propage et la République explose. Forces de l'ordre, voyous, terroristes, responsables, journalistes, citoyens, tous sont submergés par le raz-de-marée du chaos.



Rapidement, les réseaux électriques et hydrauliques tombent, faute d'approvisionnements, d'ordre, de moyens de communication, de transports et de secours, la déferlante gagne la campagne, la société vole en éclats et les villes sont la proie de violences, de pillages et de gigantesques incendies. Des terroristes, dépassés par les troubles, déclenchent des actions de grande ampleur depuis les terres, la mer et le ciel. Privés de tout, livrés à eux-mêmes, les citoyens s'apprêtent à faire face au carnage.



Les événements décrits dans Guerilla reposent sur le travail d'écoute, de détection et les prévisions du renseignement français. Après deux ans d'immersion au contact d'agents des services spéciaux et des plus grands spécialistes de la terreur et des catastrophes, l'auteur livre un roman météore ultra-réaliste qui nous plonge dans le récit paroxystique de la guerre civile.

http://www.ring.fr/article/article.php/article/guerilla

http://www.ring.fr/article/article.php/article/30-minutes-dans-la-tete-de-laurent-obertone