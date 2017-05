roman de Nimrod

éditions Bruno Doucey

février 2017

146 pages

Qu'est-ce qui relie Nelson Mandela et la jeune afrikaner Ingrid Jonker ?

Ils ne se sont jamais rencontrés... Tout les séparait, si ce n'est une soif de justice et d'humanité.

Quand le premier se dirigeait inéluctablement vers les prisons de l'apartheid, la deuxième issue d'une famille riche et influente découvrait l'horreur du racisme.

Le roman - mais est-ce un roman - commence par un discours étonnant prononcé par Nelson Mandela en mai 1994...

L'ancien prisonnier lit un poème d'Ingrid devant une salle étonnée, stupéfaite :

« L'enfant n'est pas mort

l'enfant lève les poings contre sa mère

qui crie Afrique crie l'odeur

de liberté, du veld

dans les townships du cœur ceinturé..... »

Au chapitre suivant, le lecteur apprend dans quelles circonstances la jeune femme a écrit ce poème.

C'était il y a longtemps, un premier avril 1960 quand une patrouille de police a tiré délibérément contre une voiture roulant tranquillement... Un bébé tenu avec tendresse par sa mère a reçu une balle en pleine tête.

Informée, Ingrid est allée rencontrer cette femme moire éplorée...

Ainsi est née l'idée d'écrire un poème de dénonciation de l'infâme crime raciste.

Il n'était pas facile pour une femme de condamner publiquement des actes perpétrés par un régime soutenu par ses proches...

Ingrid devra affronter ses amis, son père qui osera la rejeter et même la répudier.

Ce père qu'elle a tant aimée, c'est l'immonde fait homme !

Elle paiera le prix fort, le prix ultime... Elle est au chômage, son téléphone coupé est rétabli grâce à l'intervention de sa sœur... comment continuer ?

Est-ce possible ?

Ce livre fort, émouvant montre qu'à côté des héros qui résistent et combattent, d'autres plus obscurs prisonniers dans une société de classe et raciste ont eux aussi tout donné pour lutter contre cette effroyable apartheid.

Jean-François Chalot