60% des ex-français se méfient d’un compatriote inconnu ....



Plus de café, plus de place du village, plus de village, plus de pays, plus de peuple



Que multiethnuqué le narcissique d’interBEnet ... la créature décadente de gogocho le mondialiste purineur ...



« La convivialité fausse est la vertu gogochiste du Capital .... Tout véritable holisme est honni dans le mùultiethniquage bienheureux des nomades sans-frontièristes ... Fesses Boucs et InterBEnet sont l’ersatz de la vraie communauté, détruite par gogocho le purineur putasse du mondialisme. La libido et le spectacle assistés pour des assistés RUistes sans peuple ni pays.... Mais si tout est permis par Cohn le tripoté, c’est seulement avec la carte de crédit en €... » Soros le négrier mélenchonien