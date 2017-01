La bocca della verita ; ils sont progs, ces Romains !

Après une longue gestation, les musiciens romains de La bocca della verita ont réussi à finaliser leur projet d’album concept que vous pouvez écouter sur le CD édité par Fading record. Le groupe adopte une line-up très efficace pour jouer du progressif. Six instrumentistes dont deux claviéristes officiant aux orgues, piano et autres synthétiseurs, parfois vintage comme le Moog ou l’ARP ainsi que le mellotron. Un chanteur flûtiste parmi les deux guitaristes, avec six ou douze cordes, un bassiste et un percussionniste. De quoi jouer une musique riche et forcément très symphonique.

Ce premier CD a pour titre Avenoth. Il contient une dizaine de morceaux s’enchaînant sans silence si bien qu’on entend une longue suite musicale étirée sur 80 minutes. Ce qui surprend, c’est que le style n’est pas très seventies ni trempé dans les conventions du rock progressif symphonique à l’italienne. On se situe plus dans un registre britannique et néo-pro. Autrement dit, les compositions sonnent plutôt comme du IQ ou du Pendragon sans pour autant être des copies. La bocca della verita possède un style personnel bien que manquant de détermination ce qui est normal pour un premier enregistrement. Le résultat n’en reste pas moins très efficace et fort agréable à écouter avec des envolées symphonistes et parfois déchaînées. Sans oublier toutes les fioritures finement ciselées à coups de cordes de guitare et de nappes de clavier qui se succèdent avec générosité. Très coloré avec souvent une dextérité assumée et une célérité dans l’exécution.

Une succession d’ambiances et d’atmosphères, séquences rythmées et planantes alternent avec un effort dans les compositions et un souci de la mélodie. On retrouve des ambiances connues comme celle du Genesis après le départ de Peter Gabriel. Bref, une synthèse de prog fin seventies et de néo-pro avec des teintes italiennes parfois affirmées. Un disque optimiste, coloré et pas du tout sombre. Ce détail a son importance car on peut préférer le prog torturé et mélancolique. Dans ce CD figure une suite musicale étalée sur 18 minutes (en écoute plus bas). On constate le travail soigné et efficace des claviéristes avec des nappes de mellotron ramenant vers les seventies puis des passages plus contemporains flirtant avec le néo-prog. Cette superposition d’époques est plaisante à écouter. De plus, l’oreille est charmée par ce mélange de sonorités british et d’esprit méridional. Et parfois de somptueuses envolées rappelant la virtuosité de Banco ou PFM, références incontournables en la matière. Et même quelques réminiscences crimsoniennes avec les séquences de flûte.

La bocca della verita est entré d’une fort belle manière sur la scène progressive italienne et figure comme une formation prometteuse avec ce premier CD très maîtrisé et montrant tout le potentiel de ce groupe en matière de compositions et d’exécution avec des instrumentistes virtuoses comme le sont tous les acteurs majeurs de cette scène progressive italienne à la vitalité exceptionnelle. Il faut aussi mentionner le travail soigné de ces maisons indépendantes. Le CD Avenoth est présenté dans une triple pochette cartonnée. Un très bel objet de collection qui en plus, peut s’écouter en boucle sans lasser.

LINE-UP

- Jimmy Bax / Hammond organ, mellotron, ARP Prosoloist, digital synth, piano, backing vocals

- Massimo Di Paola / piano, keyboards and synths, backing vocals

- Fabrizio Marziani / lead vocals, rhythm guitar, twelve-string guitar, flute

- Roberto Bucci / lead guitar, backing vocals

- Ivan Marziani / drums & percussion

- Guglielmo Mariotti / Rickenbacker bass, Moog taurus, six and twelve-string guitars, backing vocals

En écoute

https://www.youtube.com/watch?v=dwdtigux79g