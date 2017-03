La femme, pour l’équilibre de tous

Rien n’est plus fort, plus puissant que de naitre femme, pour pouvoir donner la vie !

Nous sommes à l’orée, dans un rêve : de concevoir la femme dite le sexe faible par rapport à l’homme.

Rédigeant un article qui concerne le fondement du monde, il semblait entendre au loin l’écho surmultiplié de ce Cadeau !

Ne pouvant résister alors, à ce que j’avais publié, lors de la naissance de ma fille.

Griffonné dans la chambre de la maternité, il arrive que parfois, plus souvent qu’à mon tour, je lise ces lignes.

Elles sont toujours là, alors ouvrant la seconde page de ce livre, l’envie arrivant, c’est le cadeau que la majorité des hommes devrait pouvoir être capable d’écrire, ou du moins de le penser si fort, qu’il ne puisse jamais sentir ces deux êtres si proches.

Cela il ne pourra jamais le vivre, alors en qualité d’homme il est offert à tous, ces phrases ne furent pas faciles à écrient tant le cœur et la plume sourd, les voici :

« Que puis-je faire, à la place où je me trouve, avec les moyens dont je dispose, afin que les exigences de l’institution s’estompent, et que celle de l’enfant, sa maman, qui portent en eux tant de richesses et d’espoirs soient reconnues, respectées et puissent trouver une réponse à leurs mesures ?

C’est-à-dire à la mesure de l’enfant bien sur, mais associé aussi à la mesure de ses parents.

Tant il est vrai que, plus encore que pour un adulte, c’est fermer, occulter une part essentielle de lui-même que de le considérer isolément en faisant abstraction de son entourage et des interrelations familiales, celles qui sont culturelles, dans lesquelles et par lesquelles il se construit »

Pour l’enfant….A des parents Patrick Juan page à la femme mère de ses enfants et à eux aussi, extrait de L’Ignorant (paru le 15.09.1987)

La journée mondiale de la femme existe le 8 mars.

Celle de l’homme aussi le 19 novembre.

La Journée internationale des hommes (IMD, d'après son nom anglais) est un événement international célébré chaque année le 19 novembre.

Il a été inauguré en 1997 à Trinité-et-Tobago, a été soutenu par les Nations unies et a reçu l'appui des principaux groupes d'hommes aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie et dans les Antilles.

La Journée internationale des droits des femmes ou Journée internationale des femmes ] est célébrée le 8 mars.

Cette journée est issue de l'histoire des luttes féministes menées sur les continents européen et américain.

Le 28 février 1909, une Journée nationale de la femme (National Woman's Day) est célébrée aux États-Unis à l'appel du Parti socialiste d'Amérique [] .

À la suite d'une proposition de Clara Zetkin en août 1910, l'Internationale socialiste des femmes célèbre le 19 mars 1911 la première Journée internationale des femmes et revendique le droit de vote des femmes, le droit au travail et la fin des discriminations au travail [] .

Des rassemblements et manifestations ont dès lors lieu tous les ans.

Il y a presque un siècle d’écart entre la célébration de la journée de chacun des deux sexes, effectivement la femme a largement prit les devants face à masse d’actes et de manque, qu’elle ressent comme un manque d’équilibre.

A priori, cela peut sembler réel ou faux ?

Puis il est non moins célèbre, loin s’en faut lorsqu’il donna, lorsqu’il titra :

La femme est le devenir de l’homme ! Sur un poème d’Aragon. Toutes les séries avec les talents de l’un et de l’autre, nous avons bien souvent le sens de : Perdre la raison !

Aragon derrière l’emblème politique : où en est-on ?

Rappelons, que contrairement à ce que l’on retient généralement à propos du réalisme socialiste.

Aragon servilement soumis aux dogmes du PCF, en 1934-1935, c’est de son propre chef que l’écrivain s’est improvisé introducteur.

Défenseur et pseudo-théoricien du réalisme socialiste en France, à la faveur des débats d’alors sur le réalisme, alors que le PCF, qui n’a pas à proprement parler de politique littéraire à cette époque, ne s’était pas encore saisi de l’affaire.

Il faudra attendre pour cela le contexte de la guerre froide.

En France dix ans à la suite de cette date de prise de position : La femme en 1945, trouva à juste titre le droit de vote.

Pour la 1ere fois : le 29 avril 1945, les femmes votent, malgré cela la parité dans le pays des droits de l’homme reste un leurre d’enfumage.

Des femmes sont dès lors régulièrement présentes dans les gouvernements.

Mais la féminisation de la représentation parlementaire se fait attendre et le nombre d'élues à l'Assemblée nationale stagne aux environs de 30 (5% des députés) jusqu'en 1997, date à laquelle il passe à 59 grâce à un effort particulier du Parti socialiste.

La France se distingue ainsi de la plupart des grandes démocraties européennes par la très faible représentation des femmes dans la vie politique mais aussi l'âge moyen des parlementaires, de plus en plus élevé (en 2007, une douzaine de députés seulement sur 577 ont moins de 40 ans).

Ces records peu enviables tiennent à un même défaut : le cumul des mandats politiques.

Il suffit de constater le nombre de femmes à L’Assemblée Nationale.

Les Françaises à l'Assemblée nationale. Les Françaises ont accédé à des postes ministériels sous le Front populaire, en 1936. Elles ont acquis le droit de vote en 1945.

Mais en ce début du XXIe siècle, elles sont encore sous-représentées parmi les élus.

La faute au cumul des mandats...

Manifestement nous sommes en droit, la gente dite forte, dans la mesure où les femmes soient plus nombreuses dans le cadre de postes à responsabilités.

N’aurions-nous pas un meilleur équilibre y compris dur le plan mondial ?

Il suffit de découvrir le ressenti d’une femme engagée, qui détermine les raisons du 3eme conflit mondial !

Plus que nécessaire, indispensable de prêter crédit, voire enquête plus approfondie sur de tels actes, face à ses propos.

Ne sommes-nous pas dépourvus ?

Les temps passent et les générations se suivent, le plus cadeau de certains mots figurent ci-dessus.

Un jour il vous sera livré, la position d’un enfant devenu adulte, au départ de ses parents.

Essayons donc d’offrir et de faire comprendre en les partageant si possible, toute la tendresse qui nous ressentons pour le sexe opposé en disant simplement demain sera encore plus beau.

A la naissance le premier réflexe ou instinct du nouveau-né est demeurera toujours l’instant de succion.

Soyons donc plus objectifs, d’un côté autant que de l’autre moins agressif.

Sachons reconnaitre les valeurs et les faiblesses que nous avons, véhiculons le meilleur.