« Laura Cox Band », du rock comme on l’aime

Laura Cox s’est fait connaitre sur internet en reprenant des morceaux de guitare des plus grands groupes de rock.

Dire Straits, ZZ Top, Free, Lynyrd Skynyrd,etc…., la jeune fille nous a proposé quelques belles surprises sur Youtube.

Aujourd’hui elle a fondé son propre groupe, « The Laura Cox Band », qui sort son premier album, « Hard Blues Shot ».

Avec notamment Mathieu Albiac à la guitare, ce néo-groupe nous offre un rock énergique qui n’est pas sans rappeler le rock du sud des Etats-Unis.

Pour en savoir un peu plus voir le lien suivant

https://www.lauracoxband.com/

En nous proposant cette musique qui n’est pas la plus appréciée en France, il est évident que Laura Cox et son groupe n’ont pas choisi la route la plus facile pour accéder au succès.

J’espère me tromper.

On termine avec cette reprise de Lynyrd Skynyrd.