« Le pouvoir du geste » : une expo en hommage au Mime Marceau

Si « la parole est d’argent et ( que) le silence est d’or », on est loin aujourd’hui de respecter l’adage tant les bruits et vacarmes du monde moderne nous submergent et tout particulièrement dans le tohu-bohu des campagnes électorales.

Alors chut ! Ecoutons le silence du Mime Marceau, l’un des génies de la pantomime.

Une exposition sous le titre « Le pouvoir du geste », rend hommage à cet art très ancien qui resurgit aujourd’hui sous des nouvelles formes ou s’immisce de plus en plus visiblement dans les autres arts.

C’est donc à Strasbourg, sa ville natale que Marcel Mangel, le Mime Marceau, sera à l’honneur du 1° au 26 mars, 10 ans après sa mort et 70 ans après la création de Bip, l’inoubliable personnage qu’il présenta dans le monde entier.

L’étrange comédien et son travail reste au cœur et évidemment au centre de l’exposition, une première mondiale sur cet art insolite et quelque peu oublié.

Elle aura lieu du MERCREDI 1°MARS au DIMANCHE 26 MARS

A l’AUBETTE A STRASBOURG

Le tour en Huit modules

Pour la circonstance la grande salle sera transformée en un labyrinthe égrenant 8 modules dont les thèmes et l’agencement ont été imaginés et organisés par la commissaire de l’exposition Valérie Bochenek qui a travaillé avec Marcel Marceau. Faisons virtuellement le tour, au pas de charge, avant d’aller y traîner gentiment la semaine prochaine.

On commence par une plongée dans le Strasbourg des années 20 (1). Le Mime y est né en 1923, vie paisible dans une famille juive, lycée Fustel de Coulanges, le cinéma muet et le génial « Charlot », petite troupe de théâtre, vacances dans les Vosges…Heureux ! Puis c’est la guerre et les nazis. On imagine les malheurs qui attendent le jeune homme. On sait même…

Sur une scène de petit théâtre (2) on pourra voir un mime œuvrer avec des procédés techniques en 3D, inédits et originaux, nous annonce le programme.

La science du geste (3) est en quelque sorte une histoire de cet art : Pierrot, la Commédia dell’Arte. Il suffit d’évoquer quelques noms pour en deviner le contenu ( Debureau, Carné et Prévert, Chaplin, Laurel et Hardy , Buster Keaton et en France Jacques Tati, Pierre Etaix et tant d’autres.

On revient chez le Mime Marceau avec la création du personnage de Bip (4) au Théâtre de Poche à Paris le 22 mars 1947 et ses transformations du costume, de la dramaturgie, des accessoires…

Evidemment un aspect politique (5) opportun ces temps-ci. Intéressant et discutable à l’envi. Mais pour autant l’Art du Geste s’internationalise (6) et c’est surtout le Français qui est l’ambassadeur de la culture française. Les influences et les héritages ( 7)de Marceau, Ducroux, Barrault qui inspirent le Butô au Japon, le Moonwalk de Michael Jackson, David Bowie, le HIP Hop…

Ne reste plus désormais qu’à s’initier à l’art du geste (8) : les visiteurs seront invités à s’essayer à la pratique de quelques fondamentaux.

On ne coupera pas ici à ce superbe texte poétique de Raymond Devos :

Il n’y a pas que les espaces verts

Qu’il faut protéger…

Les espaces vides aussi !

Parce que vous avez des artistes,

Les mimes en particulier,

Ils évoquent des figures…

Ils tracent des lignes comme çà…

Dans l’espace…

Et une fois que c’est terminé,

Ils saluent et ils sortent !

Et ils laissent toutes ces formes

Fictives flotter dans l’atmosphère !

« Il suffit pour çà d’un peu d’imagination » aurait ajouté Charles Trenet.

Antoine Spohr