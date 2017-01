« Le Temps et la Chambre » Botho Strauss & Alain Françon de retour à La Colline

Directeur du Théâtre de La Colline durant douze années accompagnant, en quelque sorte, le passage au XXIème siècle, Alain Françon revient dans ce lieu forcément significatif pour lui-même, en réalisant l’un de ses projets restés en suspens depuis son départ, à savoir celui de mettre en scène l’une des pièces les plus étranges qu'il connaisse qu'est « Le Temps et la Chambre » de Botho Strauss.

LE TEMPS ET LA CHAMBRE Botho Strauss - Alain Françon © Michel Corbou

En effet, dissociant d’emblée l’espace et le temps en deux entités autonomes, l’auteur y fait de même avec chacune des rencontres hommes-femmes s’effectuant en deux parties différenciées, l’une en lien préférentiel avec la géo-localisation, c’est-à-dire cette chambre, l’autre avec une figure féminine nommée Marie Steuber.

Alain Françon explique volontiers que son seul souci de réalisation fut de n’y montrer que « ce qui est écrit » sans s’embarrasser de considérations thématiques ou linéaires qui tenteraient de donner sens et emprise à un quelconque supputé « sujet de la pièce ».

S’appuyant, ainsi, sur la seule substance des mots constituant l’œuvre, il confie à chacun de ses comédiens leur partition spécifique se substituant en l’occurrence au réalisme des rôles.

Ce sera au spectateur, éventuellement, de relier entre eux tous ces éléments, à la manière d’électrons libres, qu’il sera toujours possible d’agencer subjectivement a posteriori, en autant de compréhensions que de regards portés sur les relations humaines s’y déployant de manière composite.

LE TEMPS ET LA CHAMBRE Botho Strauss - Alain Françon © Michel Corbou

Au demeurant, la perception du public néophyte méconnaissant l’approche discontinue et fragmentaire des dialogues de Botho Strauss risque fort d’être désemparée tant que celle-là cherchant, en vain, à transformer les répliques kaléidoscopiques en une suite narrative logique n’aura pas atteint le déclic du « lâcher prise » au profit désormais d’une écoute latente, de type psychanalytique, autorisant des associations libres éclairant, par le haut de la pyramide conceptuelle, l’entendement d’une humanité évoluant, par nature, dans la multiplicité et la contradiction.

Parvenu au stade du non-retour en arrière, Botho Strauss ne pourrait plus dorénavant être dramaturge de la chronologie factuelle ; pour Alain Françon l’enjeu de création est forcément autre car comment penser que l’amoureux de Tchekhov pourrait faire fi de la nostalgie ?

En tout cas, durant cette tournée 2017, Georgia Scalliet de La Comédie-Française et Jacques Weber ont rejoint la compagnie « Théâtre des nuages de neige » nouvellement fondée par Alain Françon, entourant entre autres Gilles Privat, Dominique Valadié et Wladimir Yordanoff pour se glisser subtilement dans cette expérience théâtrale hors du commun, tout à la fois déconcertante et ambitieuse mais obligeant nécessairement le spectateur à prendre position en temps réel, quitte à faire progresser avantageusement, par la suite, son appréciation.

photos 1 & 2 © Michel Corbou

photo 3 © Theothea.com

LE TEMPS ET LA CHAMBRE - ***. Theothea.com - de Botho Strauss - mise en scène Alain Françon - traduction Michel Vinaver - avec Antoine Mathieu, Charlie Nelson, Gilles Privat, Aurélie Reinhorn, Georgia Scalliet de la Comédie Française, Renaud Triffault, Dominique Valadié, Jacques Weber, Wladimir Yordanoff et la voix d'Anouk Grinberg - Théâtre de La Colline