Les artistes

« Les Estivales du Pouliguen »

Dans le charmant village du Pouliguen, une exposition réunit dix artistes peintres et sculpteurs dans un ancien cinéma : le Rex transformé en salle culturelle. Tout d’abord, il convient de franchir le pas, d’oublier les sollicitations si nombreuses et mercantiles le long de la digue pour découvrir cet endroit, véritablement magnifique dans son décor « art déco ». Soudain, vous oubliez la foule qui se presse, quelque chose dans la bouche ou bien à l’oreille, pour prendre le temps de flâner, d’admirer et de vous isoler du brouhaha.

Puis, vous allez comme tout un chacun, avoir un coup de cœur, quelques agacements, des surprises et des interrogations devant les diverses œuvres. N’en soyez pas étonnés, l’art est ainsi fait qu’il divise, se refuse, énerve, surprend, enthousiasme sans que ce ne soit un mouvement unanime et certain. Les exposants ne bénéficient pas encore de la consécration internationale, de celle qui vous place forcément dans la cohorte des génies. Ils sont en devenir, en recherche pour certains de ce coup de pouce qui fera d’eux des valeurs sûres du marché de l’art.

Moi qui ne dispose pas de moyens suffisants pour m’offrir une œuvre, je baguenaude, je pérégrine parmi les toiles, les sculptures et les installations comme le béotien que je suis en toute chose. J’ai des admirations, des rejets, des interrogations sans que mon avis vaille certificat de pertinence. Bien au contraire, j’ignore tout des mouvements de la mode artistique et je m’en moque éperdument.

Ici, ce sont les petites biographies des auteurs qui m’ont surtout amusé. Je les ai lues attentivement, comparées, relues après avoir fait un tour d’horizon des productions exposées par l’artiste. Les mots sont mes plus sûrs amis, je m’y retrouve davantage que dans ces formes incertaines, ces couleurs et ces techniques dont je ne comprends pas toujours tout. La lecture de leurs motivations ne fut pas plus éclairante mais elle m’a permis de cerner le personnage, l’importance qu’il se donnait ou bien l’humilité avec laquelle, il invitait le public à le suivre dans sa démarche.

En sortant, comme je le fais souvent, j’ai rempli le livre d’Or pour évoquer ce moment et ce curieux sentiment. « Étrange promenade dans l’imaginaire des artistes ? Le plus surprenant réside dans la lecture des petites fiches d’explication. Comme si la sensibilité avait besoin de se traduire en mots, souvent maladroits, parfois prétentieux et quelques fois alambiqués.

Pourtant, derrière cette tentative maladroite, j’ai perçu ici la délicatesse, là une bonne dose de pédanterie, ailleurs l’envie d’esquiver la demande. J’ai également trouvé une perle, toute en délicatesse, la nommer ici serait la faire rougir. C’est à vous de la chercher à votre tour. Votre diamant sera sans doute différent du mien et c’est bien là, la magie de l’art ».

Je terminais ma page d’écriture quand une femme se pencha sur mon épaule pour lire ces quelques lignes. Elle sourit, elle me demanda qui j’avais ainsi remarqué sans faire d’autres commentaires sur les remarques un peu vachardes. Je lui montrai le petit carton que j’avais récupéré sur le présentoir. Véronique Wibaux de l’Atelier les Mujouls à Chartres. C’était elle !

Elle était la seule présente, nous étions trois seulement dans ce grand espace et ce sont ses tableaux que j’avais remarqués. Étrange coïncidence, belle rencontre qui donnera certainement un billet plus élaboré sur son travail. C’est sa fiche tout autant que ses productions qui m’avait touché. Simple, précise, sans emphase ni tournures sophistiquées, elle parlait au cœur tout simplement. Quelques éléments de sa vie, un petit parcours professionnel et des questionnements sur son art.

Il ne m’en fallait pas plus pour être séduit et converser avec la dame confirma cette impression première. Qu’importe si pour vous, le coup de cœur n'est pas pour elle. L’art est vivant tout comme la musique et le spectacle. Ce n’est qu’en allant à la rencontre des artistes que vous percevrez les vibrations qui émanent d’eux. Allez vers eux, oubliez un peu les injonctions médiatiques, les grandes expositions, les musées à la mode pour découvrir réellement ce que font ces milliers de passionnés qui ont tant à vous dire.

Artistiquement sien.

Véronique Wibaux est née au Congo où elle a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans avant que de voyager dans de nombreux pays. Elle a fini par poser ses valises à Chartres, charmante préfecture de l’Eure et Loir. Elle y vit, elle y travaille tout d’abord comme restauratrice de tableaux avant que de se consacrer exclusivement à sa peinture. L’humain est au cœur de ses peintures et pour l’exprimer au mieux, le personnage central autour duquel s’articule le tableau est un pantin qu’elle désarticule avant que de le coller dans son dispositif scénique, lui offrant ainsi relief et espace d’expression. Ce pantin permet tout autant d’exprimer que notre vie ne tient qu’à un fil. Celui-ci défile au gré d’un scénario que personne ne maîtrise réellement.

« Telle une évidence, l’intégration du papier dans mes œuvres est apparue en 2015 en peignant symboliquement des bateaux en papiers. Mais comment exprimer notre vie qui ne tient qu’à un fil, qui défile tel un scénario qu’on ne maîtrise pas ? Serions-nous des marionnettes aux fils manipulés, on ne sait comment, ni par qui ? Peindre des pantins en papier, les intégrer sur une toile préalablement peinte. Donner une vie, un destin à mes personnages souvent emprunts de poésie, en les imaginant spectateurs dans l’intime pénombre de leur propre cinéma… C’est une façon de lire mes dernières peintures que j’ai le plaisir de vous présenter. »