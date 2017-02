Les vétérans du prog italien ; de Consorzio acqua potabile à Paolo Siani

Etrange destin que celui de la formation progressive facétieusement baptisée Consorzio acqua potabile, présente sur la scène des seventies quelques années avant que le groupe ne se sépare. Fondé en 1971, le consortium progressif joua quelques prestations d’opéra rock sur les scènes théâtrales sans enregistrer d’album. Puis dans les années 90, quelques membres ont été contactés par une maison indépendante pour éditer un live de 1977. Trois CD ont ensuite été édités entre 1993 et 2003. Et c’est en 2016 que cette formation refait surface à l’initiative du label Black Widow qui présente ce nouvel opus enregistré avec la participation du chanteur Alvaro Fella.

Le résultat est intéressant. CAP ne sonne pas du tout comme un groupe de rock actuel. A l’écoute, on n’imagine pas que cet album ait été produit dans les années 2010. Le son est seventies, avec toutes les conventions stylistiques, rythmiques et sonores de cette époque. Une musique dense enregistrée par sept musiciens jouant sur des instruments d’époque, Gibson, Hammond, Mellotron. Tout résonne seventies, de la rythmique aux claviers en passant par les guitares stridentes et parfois saturées, sonnant légèrement psyché, et une flûte très présente offrant de belles réminiscences à la Jethro Tull. L’ensemble sonne comme du blues rock légèrement heavy et progressif typique de l’Italie des années 1970. A la manière de Delirium, Locanda delle fate et PFM ; mais plus rock que progressif et dans le style, un côté légèrement folklorique et très méridional, chaleureux, avec un chanteur à la voix chaude et rocailleuse comme on en connaît tant dans ce pays méridional avec ses Paolo Conte et autres Eugenio Finardi.

CAP nous offre 70 minutes de musique avec deux morceaux élaborés durant une dizaine de minutes et une longue suite étalée sur 21 minutes où se dessinent l’inventivité des musiciens et l’originalité de la composition. Avec des lignes mélodiques plutôt calmes, ambiances colorées façon blues rock et piano ambiant succédant à des passages denses, heavy et saccadés. Et quelques ambiances facétieuses de comedia delle arte jouée façon théâtre du rock. Finalement, le résultat ressemble à du Jethro Tull de 1970 joué à l’italienne.

LINE UP / MUSICIANS

Alvaro Fella : lead vocal, back vocal, acoustic 6 & 12 strings guitar

Maurizio Mercandino : lead vocal, back vocal, acoustic 6 & 12 strings guitar, bouzouki guitar

Silvia Carpo : “cat’s” lead vocal, witch vocal, back vocal, medieval recorders

Chicco Mercandino : wizard electric guitar, gibson 355 stereo electric guitar, tumiatti electric guitar, and he played also with violin-bow vs dogs

Massimo Gorlezza : gibson les paul custom electric guitar, ovation acoustic guitar

Maurizio “Mux” Mussolini : drum gretsch catalina ash, ufy and istanbul cymbals

Luigi “Gigi” Secco : rickenbacker 403 fireglo electric bass, eko b55 fretless bass, moog taurus III

Enrico Venegoni : piano, fender rhodes mark II, mellotron m400 (flute, strings and choirs)

Maurizio Venegoni : hammond l122, leslie lombardi 200w, minimoog model d 1972, fbc sinter 2000 vintage sinth, prophet 12 sinth, flute & bassoon (midiwind), highland bagpipe, breton bombard “C”

Avec Paolo Siani et ses complices de Nuova Idea, c’est une autre ambiance que l’on découvre. Entouré de nombreux musiciens habitués de la scène progressive, anciens comme nouveaux, Siani nous propose un rock mélodieux façonné dans des ambiances seventies et un raffinement particulier avec cette palette sonore riche et quelques chœurs additionnels. Siani sévit sur la scène italienne depuis la fin des années 60 mais n’a sorti son premier album personnel en 2011. Avec ce second opus intitulé « face with no trace » et publié en 2016, nous pouvons entendre le changement de direction avec un style plus épuré, recentré autour du chant. Le résultat est pas mal réussi et reste agréable à entendre, s’inscrivant parfaitement dans le rock raffiné chanté à l’italienne. Et subtilement accompagné de touches instrumentales.

Et quelques surprises comme ces ambiances crimsoniennes sur le troisième morceau et quelques fois, d’étranges réminiscences nous renvoyant à ce magnifique album solo réalisé par Peter Sinfield en pleine révolution des seventies. Parfois, des orientalismes sont proposés avec un bon usage de la guitare acoustique et du saxophone. Puis des atmosphères pop psyché. Au final, l’ensemble reste agréable à écouter car chaque morceau possède un style propre ce qui tranche avec les productions commerciales où l’on a l’impression d’entendre dix variations autour d’un même style.

Line-up

Marco Abamo el guitar

Ricky Belloni el guitar

Marco Biggi percussions

Federico Buelli sax

Stefano Cabrera strings arrangement

Andrea Calzoni flute

Gevorg Dabaghyan duduk solo

Diego & Fabio Gordi choir arrangement

Guido Guglielminetti el bass

Paul Gordon Manners ac guitars & lead vocal

Carlo Marrale ac & el guitars

Giangiusto Mattiucci mellotron

‘’NUOVA ARMONIA’’ choir conducted by M° Maurizio Ramera

Laura Capretti soloist

Eva Feudo Shoo cello

Roberto Tiranti bass & lead vocal

Paolo Tognazzi hammond organ

Giorgio Usai hammond organ

Paolo Vacchelli el guitar efx

Marco Zoccheddu el piano & accordion

Le reste joué par Paolo Siani