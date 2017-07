Liberté, Égalité, Fraternité.

Bonjour Le Panda





Les « valeurs » que vous développez à propos de la devise républicaine sont des exégèses récentes, car à l’origine, les mots qu’elle contient n’avaient pas le sens que vous lui donnez. C’était une formule maçonnique qui symbolisait le projet et l’éthique que les francs-maçons français du 18ème siècle projetaient à travers le renversement d’un ancien régime qui les empêchait de développer des actions de « progrès » comme leurs « frères » anglais l’avaient fait. Pour eux, le sens de ces trois mots était :





- liberté d’entreprendre et de financer des outils de production pour rattraper le retard vis-à-vis d’Albion, car la monarchie interdisait le commerce d’argent aux catholiques, religion d’état, et réservait aux aristocrates la production de richesses commercialisables (à travers des structures comme les comptoirs etc...)





- égalité en droits, car l’ancien régime considérait comme crime chez le tiers-état ce qui était autorisé au clergé et à la noblesse. Le code n’était pas le même pour les trois ordres.





- fraternité : c’est la règle fondamentale de l’édifice maçonnique. dont les principes généraux précisent : « La Franc Maçonnerie à pour devoir d’étendre à tous les membres de l’humanité les liens Fraternels qui unissent les Francs Maçons sur toute la surface du globe. »





Il est intéressant d’observer comment les pouvoirs républicains qui se sont succédé (*) ont œuvré pour infléchir le sens originel.

____________________________________________________________________





(*) Pour les puristes : pour un verbe pronominal, l ’accord du participe passé, est lié à la fonction du pronom réfléchi complément. Dans le groupe verbal se succéder, se est un complément d’objet indirect. Si on remplace une personn e, on succède à quelqu’un, on lui succède . Ce qui explique qu’au participe passé, succéder est invariable puisque le pronom se n’est pas complément d’objet direct. On écrira donc elles se sont succédé, comme on écrit elles se sont parlé.









Merci pour cet article instructif.