Magritte n’est pas un peintre

En tous cas, Magritte est bien un artiste dans le sens où il actualise de la puissance, comme dirait Aristote, il finalise, il formalise l’Idée. Ce qui est particulier chez Magritte, c’est qu’il n’actualise qu’à demi la puissance : les créatures et les objets sont à moitié ciel à moitié matière, où ils sont « pétrifiés » comme vous dites. Je dirais, moi, plutôt qu’ils ne soient pas aboutis et pas encore complètement « actualisés » dans la matière et la forme dont la forme de la vie.Tout comme les pieds symbolisent l’inachèvement de la puissance créatrice.