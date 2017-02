« Mingus Erectus » un recueil de poèmes à la gloire du célèbre contrebassiste

Charles Mingus, le plus emblématique des musiciens de jazz, n’a cessé de susciter l’intérêt depuis sa disparition, il y a 37 ans. Noël Balen, écrivain et musicien lui a consacré plusieurs de ses textes et les a fait interpréter par de nombreux musiciens de la scène jazz actuelle, des chanteurs et des acteurs.

Compositeur et chef d'orchestre, le contrebassiste Charles Mingus fait partie des grands musiciens de jazz. Il s’intéresse très tôt à l’improvisation, et sa première œuvre majeure, Pithecanthropus Erectus, sortie en 1956, qui contient certaines parties totalement improvisées, annonce déjà le jazz plus libre des années 1960. Homme à la vie singulière qu’il raconte dans une autobiographie intitulée « Moins qu’un chien », Charles Mingus est également un combattant acharné contre le racisme et ses accès de colère sont aussi connus que sa musique.

Le livre Mingus Erectus, Ecrit par Noël Balen et sous-titré les fables de Charles, évoque, sous forme de poèmes en prose, les évènements marquants de la vie du musicien : A Kind of Bio (comme une sorte de bout de vie) est un condensé de sa vie sur une quinzaine de pages, il est aussi question des amitiés : Brother Dannie, So long Eric, so long, des concerts mémorables : Toronto, 15 mai 1953, de sa dernière épouse : Elle, Susan, ou des autres musiciens qui ont croisé sa route (Miles Davis, Charlie Parker …). Dans ses dernières pages, l’ouvrage présente des photos prises par Amaury Voslion, qui a également tourné un film lors de l’enregistrement du CD.

Un extrait du livre, To be or not to bop (pour les mômes du hip-hop), interprété par Passi.

Le CD réalisé avec la complicité d’Etienne Gauthier, tour à tour compositeur, arrangeur et chef d’orchestre, reprend 18 des poèmes du livre et rassemble un grand nombre de musiciens, notamment Michel Portal, Stéphane Belmondo, David et Thomas Enhco, … Le choix des interprètes, chanteurs ou comédiens (Jean-Luc Debattice, Dominique Pinon, ou encore un duo intéressant avec Liz McComb et Michel Jonasz) illustre de façon originale les mots et l’écriture rapide des poèmes, et donne une belle illustration sonore de ce qu’a pu être la vie de Charles Mingus et de la rage qui l’animait. Le livre et le CD sont complémentaires l’un à l’autre.

Mingus Erectus - Livre et CD - Noël Balen - Le Castor Astral