Mon Top 10 de l’histoire du cinéma

Voici un classement totalement subjectif qui évolue avec les années, le classement de « mes » meilleurs films.

Vous remarquerez qu’il s’agit d’œuvres anciennes réalisées avant 1960.

Bien sur beaucoup d’excellents films ont été tournés depuis cette époque, mais j’ai tendance à penser que les réalisateurs modernes doivent beaucoup à leurs prédécesseurs, et que par conséquent, leur oeuvre ne serait pas aussi prestigieuse sans leurs illustres aînés.

Une réflexion basée sur l’aveu de certains grands réalisateurs. Et puis ce parti-pris possède le mérite de rendre hommage à un cinéma que les plus jeunes connaissent peu ou pas.

Voici donc mon top 10 :

1 « La vie est belle » (1946) de Frank Capra.

Attention, rien à voir avec le film de Roberto Benigni de 1998. Le film de Frank Capra est considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire du cinéma. Un chef-d’oeuvre de tendresse et d’humanisme.

2 . « The Shop Around The Corner » (1940), d’Ernst Lubitsch.

Comme toujours avec Lubitsch, beaucoup d’humour bien sur. Mais il y a en plus dans « The Shop Around The Corner », une grande sensibilité, une délicieuse mélancolie, un charme slave (l’action se situe dans un pays d’Europe centrale).

Lubitsch nous montre des êtres ordinaires sur leur lieu de travail, qui naviguent entre la menace qui pèse sur leur emploi et leurs histoires de cœurs.

Un chef-d’oeuvre.

3. « Les Lumières de la ville » (1931) de Charles Chaplin.

Chaplin alterne comique pur et mélodrame avec un talent et une facilité inégalable.

Orson Welles n’avait de cesse de répéter que « Les Lumières de la Ville » était le plus beau film de tous les temps.

4. « Le corbeau » (1943) de Henri-Georges Clouzot.

Le pouvoir de Vichy trouvait que le film montrait une image bien trop sombre de la France. Ce fut le même constat du coté de la Résistance, d’autant plus que Clouzot travaillait pour la Continental, compagnie de cinéma régie par l’occupant allemand.

A la Libération, le réalisateur se vit interdire à vie toute activité cinématographique dès juin 44 (cette peine fut finalement réduite à deux ans).

Clouzot n’était ni collabo, ni résistant, il était avant tout un misanthrope.

Personne n’a oublié la scène scène métaphorique de l’ampoule, ou personne n’est tout blanc ou tout noir. Elle résule à elle seule l’esprit du film et celui de Clouzot.

5. « Eve » (1950) de Joseph L Mankiewicz.

Ambition, trahison et manipulation, tout cela dans le milieu du théâtre et avec un casting de rêve.

Mankiewicz est géniale derrière la caméra. Ses dialogues atteignent des sommets. Un pur chef-d’oeuvre du cinéma.

6. « La Rivière Rouge » (1948) d’Howard Hawks.

Mon western préféré.

L’histoire d’un cow-boy et son fils adoptif, incarnés par John Wayne et Montgomery Clift.

Au fil du film le fils prend le dessus sur le père, il en va de même sur le jeune acteur qui est juste prodigieux de naturel dans son premier western.

Ne pas oublier le rôle important de la seule présence féminine. Comme souvent chez Hawks, elle est essentielle.

7. « Chantons sous la pluie » (1952), de Stanley Donen et Gene Kelly

Vous avez le cafard, vous avez un ami qui fait une dépression. Ne vous inquiétez pas, j’ai la solution.

Visionnez ce film est tout ira pour le mieux.

Des chansons d’une qualité rare que nous connaissons tous, énormément d’humour, des chorégraphies magnifiques. Bref la comédie musicale qui rend heureux.

8. « La Grande illusion »(1937), de Jean Renoir.

Pour comprendre toute sa force, rappelons ce que disait Goebbels de ce film qu’il fit interdire en Allemagne en le désignant comme « ennemi cinématographique numéro un ».

Un film qui garde toute la force de son message aujourd’hui encore.

9. « Rebecca » (1940) d’Alfred Hitchcock.

« L’Ombre d’un doute », « L’Inconnu du Nord-Express », « Une Femme Disparaît », « La Mort Aux Trousses »…. Il y a tant de films du maître du suspense que j’ai adoré qu’il serait profondément injuste qu’il soit absent de ce classement.

Alors lequel choisir ?

Le premier film américain d’Hichcock, « Rebecca », une adaptation d’un roman de Daphne du Maurier.

Dans Rebecca on est à la limite du fantastique. Du mystère, du romanesque, une réalisation prodigieuse. Et puis il y a Laurence Olivier et Joan Fontaine. A voir et à revoir.

10. « La Prisonnière du désert » (1956) de John Ford.

Considéré par beaucoup comme le meilleur western de l’histoire du cinéma.

Un film admiré par tous, même les réalisateurs français de la nouvelle vague. Ce film est aussi l’un des préférés de Scorsese.

J’aurai pu aussi inclure « Casablanca » (1942) de Michael Curtiz, « Mr. Smith au Sénat » (1939) de Capra, « La Splendeur des Amberson » (1942) d’Orson Welles, « Trois camarades » (1938) de Frank Borzage, « Les Sept Samouraïs » (1954) d’Akira Kurosawa…