Monsieur Lévi-Strauss a démonté pour nous le préjugé raciste

@jambon31

« Race et Histoire » petit essai de commande de l’UNESCO

Dommage qu’il n’y ait pas plus de petits essais de commande de ce niveau !

Sa parution, en 1952, donna lieu à une belle polémique et Caillois dénonça chez Lévi-Strauss "la conviction passionnelle que la civilisation dont on participe est hypocrite, corrompue et répugnante, et qu’il faut chercher ailleurs, n’importe où, et pour plus de sureté aux antipodes géographiques ou culturelles, la pureté et la plénitude dont le besoin est ressenti«

http://michelchambon.blogspot.fr/2013/12/roger-caillois-et-claude-levi-strauss.html

En 2003, dans Le Magazine Littéraire, Lévi-Strauss écrira : » J’ai commencé à réfléchir à un moment où notre culture agressait d’autres cultures dont je me suis alors fait le défenseur et le témoin. Maintenant, j’ai l’impression que le mouvement s’est inversé et que notre culture est sur la défensive vis-à-vis des menaces extérieures, parmi lesquelles figure probablement l’explosion islamique. Du coup je me sens fermement et ethnologiquement défenseur de ma culture."

Voir aussi ici :

http://larepubliquedeslivres.com/lislam-selon-claude-levi-strauss/