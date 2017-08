« O Grand R » Arielle, Nicolas, Christophe & Natasha au Château de Sédières

Au cœur de l’été, un aréopage de talents haut de gamme est descendu au fin fond de la Corrèze pour embraser, durant deux soirées exceptionnelles, le Festival « O Grand R » niché au sein du domaine du Château de Sédières.

O GRAND R / Sédières 2017 Arielle Dombasle - Christophe

© Theothea.com

C’est ainsi que la localité de Clergoux fut honorée, les 4 & 5 août derniers, par la performance scénique de Christophe, d’Arielle Dombasle & Nicolas Ker ainsi que de Natasha St-Pier pour ne citer que les têtes d’affiche branchées que la sphère musicale francophone plébiscite par ailleurs selon de multiples opportunités prestigieuses.

En osmose et complémentarité avec les équipes du Printemps de Bourges, celle du « O Grand R » se prête ainsi à jouer sur les mots, sinon sur les lettres, afin de se constituer sa propre planète d’accueil sise en pleine nature seigneuriale.

O GRAND R / Sédières 2017 Christophe

© Theothea.com

D’ailleurs, le ton est donné dès le happening de Christophe qui, délibérément, se présente seul sur scène en piano voix accompagné de quelques synthétiseurs et autres guitares dont l’artiste aime s’entourer pour approfondir ses recherches créatrices en public.

Comme à l’accoutumé, Arielle, elle, se positionne d’emblée en son charme inégalé et ses compétences classieuses hors catégorie. Son duo avec Nicolas transporte les spectateurs au-delà de ce site « au grand air » vers les zones stylisées du Rock celtique et gothique grâce au « grand Ker » créateur dandy dont la Diva imprégnée de culture mexicaine affectionne tellement le groupe métal qu’elle en est devenue l’égérie en même temps que la meneuse de revue sensuellement robotique.

O GRAND R / Sédières 2017 Arielle Dombasle & Nicolas Ker

© Theothea.com

Quant à Natasha St-Pier, c’est sur le registre de l’amour conjugué aux extraits de son dernier disque dédié à L’Acadie qu’accompagnée en toute complicité par Jean-Luc Leonardon son pianiste arrangeur, celle-ci se présente le deuxième soir face aux autochtones venus avec force chaises pliantes pour écouter dans le « confort du plein air », l’énergique et néanmoins charmante chanteuse à voix venant de son Nouveau-Brunswick natal.

Ce Festival d’été complétait sa programmation avec Marie Modiano qui, par sa musicalité poétique, aura été l'artiste ayant débuté cette édition liminaire en y cumulant les compétences de comédienne, interprète, auteure et compositrice… ainsi que de surcroît, romancière et fille d’un prix Nobel de littérature !

O GRAND R / Sédières 2017 Natasha St-Pier - Marie Modiano

© Theothea.com

L’italien Luca D’Alberto aura, lui, ouvert la seconde soirée tout en ayant ainsi effectué sa première prestation sur une scène hexagonale en enveloppant le coucher de soleil sylvestre et bucolique d’un univers « piano & cordes » à faire vibrer l’imaginaire acoustique de tous ses rayons classico-sidéraux.

Et enfin les Stentors auront eu l’immense privilège de conclure ce tout nouveau festival en y apportant un quatuor vocal mâle portant beau et mettant ses hautes compétences chorales au service de standards élevant les idéaux de l'humanité au fronton de la conscience harmonique.

O GRAND R / Sédières 2017 © Theothea.com

« Bis repetita » et vive, d’ores et déjà, le prochain « O Grand R » estival, voilà bien le souhait venant aisément à l’esprit de tous les spectateurs ayant eu la bonne intuition d’assister à cet événement musical naissant où, en total partage, un piano Steinway aura fait lien quasi exclusif entre chacune de ces prestations augustes proposées en plein bois corrézien au pied du romantique château de Sédières … tout à l’écoute de ces voix de référence aux tessitures judicieusement variées … et pourtant toutes tellement ensorceleuses.

Photos © Theothea.com

Nos autres photos du Festival O Grand R

O GRAND R - Festival Musical Corrèzien 4 & 5 août 2017 - avec Christophe, Arielle Dombasle & Nicolas Ker, Natasha St-Pier, Marie Modiano, Les Stentors & Luca D'Alberto - Château de Sédières ( Clergoux )