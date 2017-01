Petit lexique contemporain

... Au second degré ^^

Abstentionnisme

Volonté de laisser sa voix à un ensemble de personnes que l'on déteste.

Arabe

Nationalité supposée des individus vivant dans les quartiers pauvres et qu'on ne prononce généralement pas, comme dans Harry Potter.

Ascenseur social

Mythologie rapportée par le fait qu'une personne bien née peut évoluer dans la société.

Banlieue

Point de jonction entre les classes moyennes et les classes pauvres, ces derniers étant alors dits favorisés par la présence d'une médiathèque ou d'une MJC.

Banque

Institution créant de la monnaie avec de la dette et expliquant aux États qu'il faut rembourser.

Big brother

Elément permettant de se persuader de sa propre importance.

Bobo

Individu portant une critique dont la profondeur dépend de la façon dont elle le rend heureux en société.

Brexit

Résultat du travail de l'influence d'un ensemble de personnes pour ne plus travailler sous l'influence d'un autre ensemble de personnes.

Casseur

Voyou selon les organisations syndicales. Gréviste selon les journalistes. Hospitalisé selon la Police.

Cause animale

Unique vidéo-surveillance dont on ne veut pas.

Centre

Position politique de droite ayant l'avantage d'avoir deux ailes pour voler le débat.

Chômage

Contrainte nécessaire dans un système qui a besoin d'une tension suffisante pour s'optimiser (marché de la demande).

Chômeur

Le chômeur n'étant pas rare, il est fréquent d'en rencontrer. Parfois non-SDF, on ne lui voit pas de larmes couler constamment sur le visage. Parfois même il sourit. C'est ainsi qu'on dit assez souvent de lui que c'est un profiteur.

Classe moyenne

Ensemble d'individus tétanisés par la peur de perdre des nains de jardin.

Crise économique

Hormis pour les banques, état permanent coïncidant avec la difficulté de créer des marchés à l'infini.

Croissance

Moteur mythologique ne pouvant fonctionner que par accélération croissante (voir, selon, Magie ou Mur).

Communiste

Individu que l'on imagine d'un autre âge et habituellement avec un couteau entre les dents, sauf quand on est en congés payés, où l'on ne pense à rien.

Complot

Chose qui arrive parfois entre amis.

Consommateur

Individu étant la preuve qu'un calcul d'économiste peut devenir réalité.

Daesh

La traduction de "Hamdoulah" qu'on ne fera plus.

Délinquance

Intérêt pour le profit dès l'enfance.

Démocratie

Phénomène qui permet de vivre dans une société où personne n'est d'accord sauf pour dire que le problème vient des autres.

Dette

Montant indiquant à la fois ce qu'est un ordre de productivité et un profit monétaire.

Dialogue social

Discussion entre celles et ceux dont la particularité est de ne pas dialoguer.

Droite

Mouvement politique souhaitant changer ce qui l'est déjà.

Economie de marché

Doctrine visant à organiser l'égalité de l'inégalité.

Education

Art de tenter de laisser quelques chances à la curiosité d'un individu une fois celui-ci sorti de la vie scolaire.

Egalité des chances

Réthorique visant à se débarrasser d'un problème dont on préfère ne pas en dire plus.

Egalité hommes-femmes

Principe selon lequel ce qui est évident ne l'est pas.

Electeur

Individu qui s'ennuie suffisament pour aimer être trompé.

Emploi

Occupation non partagée dont on a du mal à dire s'il lui faut un patron ou un messie.

Enseignant

Individu découvrant frontalement les difficultés de la société après ses études.

Entreprise

Lieu qui confirme votre classe sociale.

Environnement

Rappel que l'homme, malgré ses efforts, n'est toujours pas au centre du monde.

Europe

Ensemble d'habitants se voyant rarement, sauf par l'entremise de courts reportages télévisuels sur de tout autres sujets (le terrorisme par exemple).

Féminisme

Principe selon lequel les femmes y adhérant ont aussi envie de mettre ce qu'elles veulent dans leur bouche.

Fonctionnaire

Mot que l'on prononce plus facilement que "Arabe" mais qui a la même fonction.

Frontière

Séparation visant à faire mieux circuler les gadgets électroniques fabriqués par des pauvres.

Gauche

Mouvement politique souhaitant changer ce qui ne peut pas l'être.

Identité

Questionnement de celui ou celle qui oublie souvent de regarder le paysage par la fenêtre.

Immigré(e)

Seul individu présent tous les jours à la télévision mais qui vit pourtant dans les quartiers les plus pauvres.

Journaliste

Ecrivain de dernière zone disposant d'un moyen d'édition accessible.

Justice

Selon certaines sources antiques, aurait existée en tant qu'art du combat à plusieurs.

Laïcité

Pour votre bien, principe selon lequel une différence culturelle peut ne pas vouloir être assumée.

Libéral

Petit mot reflétant à lui seul la séparation historique entre littérature et politique.

Libération sexuelle

Phénomène par lequel on se retrouve plus souvent occupé devant un écran qu'accompagné.

Liberté d'expression

Principe autorisant tout individu à mieux s'enchaîner à ce qu'il déteste.

Mariage pour tous

Événement laissant croire à certain(e)s qu'ils ou elles peuvent décider de leur intimité sans demander l'avis de tout le monde.

Medias mainstream

Spectacle grand public à tarif réduit.

Migrant(e)

Se dit d'une personne à qui vous n'avez jamais adressé la parole.

Moyen-Orient

Version officielle encore douteuse, l'histoire n'ayant pas encore déterminé les vainqueurs qui l'écriront.

Offre d'emploi

Offre à laquelle il est inutile de postuler si vous ne connaissez pas personnellement le destinataire.

Paradis fiscal

Partenaire Européen.

Pauvre

Individu qui porte le grand tort d'être dans un ensemble plus large que le vôtre.

Pensée unique

Ce qu'il convient de dire pour n'en avoir rien à penser ni à faire.

Pluralité des médias

Palettes de couleurs utilisées dans les unes des journaux.

Politique

Art de vouloir le bonheur de son prochain si celui-ci n'est pas inscrit dans un autre parti.

Pouvoir

Phénomène par lequel celles et ceux qui en sont les plus dignes s'en écartent.

Prison

Fameuse case de Monopoly dont l'âge légal de participation est parfois discuté.

Progrès

Doctrine supposant que le progrès n'était pas hier. A demain.

Promesse

Vocabulaire amoureux en politique.

Publicité

Organisation syndicale du fils du Père Noël qui a repris l'activité.

Redistribution

Ne riez pas, ça existe.

Religion

Activité basée sur un livre censé produire de la lumière (fourni sans pile).

Réseaux sociaux

Visibilité permettant de se comporter comme un adolescent.

Retraite

Période dans la vie d'un individu d'inversion définitive entre temps et moyen.

Revenu universel

RSA donné à toutes et tous, on sait jamais.

Riche

Individu foncièrement convaincu par le seul fait qu'il soit riche.

Santé

Etat qui permet honteusement de ne pas s'en soucier.

Sécurité

Eléments de langage assurant la sécurité des individus dans les pays où ils ne vivent pas.

Spectacle

Activité de construction de la vérité par flashs de quelques minutes.

Sport

Préconisation du gouvernement en 1936 pour la jeunesse, après l'échec de la proposition pour l'éducation populaire.

Superflu

Essentiel du mode de production nous permettant de vivre ensemble sans beaucoup nous aimer.

Terroriste

Pour Philippe Pétain, individu de la Résistance Française sabotant les lignes ferroviaires en 1940.

Plus récemment, individu consommateur d'alcool et de cannabis ayant la possibilité de trouver des armes auprès de personnes plus riches et plus renseignées, pour une cause pour laquelle il aurait du mal à écrire plus de trois mots.

Tolérance

Seuil relationnel en-dessous duquel un individu face à un autre perd son confort.

Travail

Activité dont l'objectif n'est pas de s'en alléger à moins de le perdre.

Ubérisation

Principe de facturation du coup de main.

Vegan

Individu sympathique vous prenant pour un tortionnaire parce que vous vous êtes acheté du jambon à Carrefour.