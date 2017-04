Pissaro : tout le charme d’un tableau champêtre...

Un tableau champêtre aux teintes claires et rayonnantes : sous un pommier, quatre personnages participent à une récolte de ces fruits que l'on entrevoit à peine dans l'arbre.



Voilà un véritable hymne à la nature : sous un soleil éclatant, un paysan gaule les pommes alors que deux femmes accroupies ramassent les fruits à même le sol.



On les voit, le dos cassé, penchées vers le sol remplir des paniers en osier... Les gestes, la posture des personnages restituent la dureté de la tâche...



Une seule femme observe attentivement la scène, immobile, les yeux fixés sur le pommier.



Le soleil est là, il illumine le paysage et on voit l'ombre portée de l'arbre sur le sol.



Tout autour, plusieurs paniers débordent de fruits...



On voit, aussi, le geste précis du paysan qui tient une gaule dans ses mains.



Tout autour, à l'arrière plan, des champs aux teintes de xanthe éclatant, des tons chauds qui éclairent la toile.



Pissaro nous fait percevoir la texture des paniers en osier, la lumière qui irradie le paysage, les vêtements sont simples, des tabliers sur de longues jupes pour les personnages féminins, un gilet brun et un pantalon rustique pour le paysan.



Au loin, on peut apercevoir une charrette, des arbres qui s'arrondissent sur l'horizon...



On retrouve, dans ce tableau, un des thèmes de prédilection des impressionnistes : la nature, des gens humbles, des paysans qui s'activent.



La technique impressionniste est parfaitement maîtrisée : par petites touches, elle restitue les éclats de la lumière sur le paysage...



Les teintes de bruns, pour les paniers, les vêtements permettent de souligner les personnages et le travail qu'ils accomplissent.



Scène familière, simple, ce tableau magnifie le travail des paysans, leurs gestes attentifs, il montre la difficulté de leur labeur : le corps des femmes est disloqué, penché en avant.

Moins connu que Cézanne et Monet, Camille Pissaro a pourtant peint plus de 1500 tableaux, il est le premier des impressionnistes, il a expérimenté différentes techniques, dont le pointillisme qui consiste à juxtaposer de légères touches de couleurs...

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2017/03/pissaro-tout-le-charme-d-un-tableau-champetre.html





Une exposition Pissaro a lieu au Musée du Luxembourg du 16 mars au 9 juillet.



http://museeduluxembourg.fr/expositions/pissarro-eragny





http://culturebox.francetvinfo.fr/arts/peinture/pissarro-aux-sources-de-l-impressionnisme-au-musee-marmottan-253077



Vidéo :