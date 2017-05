Place de la République, Paris

Le baron Haussmann (1) transforme cette modeste place triangulaire en un grand espace (280 m sur 120) rectangulaire, avec deux terre-pleins centraux. Il perce les boulevards Magenta, des Amandiers (avenue de la République), du Prince-Eugène (Voltaire) et fait disparaître, par la même occasion, des théâtres du boulevard du Temple dont le Théâtre-Lyrique fondé par Alexandre Dumas en 1847. Un établissement de plaisirs avec un dancing bourgeois, Vauxhall, est remplacé par la caserne du Prince-Eugène, aujourd'hui Caserne Jean-Vérines. Prévue pour 3 200 hommes et proche du séditieux Faubourg Saint Antoine... Elle accueille depuis 1947 la Garde Républicaine.

Des tramways desservaient Paris et la banlieue. Un tramway à câble reliait la place à la colline de Belleville. La circulation occupait 60 % de l'espace, traversait le terre-plein central, faisait le tour de la place . Sur la nouvelle place, inaugurée en juin 2013, toute la circulation est basculée sur le côté ouest et le centre devient un espace piétonnier autour de la statue.

En 1904, la ligne 3 du métro et la station République sont créées, puis les lignes 5, 8 et 9. La ligne 11, inaugurée en 1935, est actuellement en voie de prolongement.

Marianne est vêtue d'une toge avec un baudrier portant une épée, coiffée du bonnet phrygien, symbole de la liberté, et d'une couronne végétale, un rameau d’olivier, symbole de paix, à la main droite, la main gauche sur une tablette des Droits de l'Homme . Aux pieds de la statue, une guirlande de bronze, les armoiries de Paris et l'inscription À la gloire de la République Française - La ville de Paris – 1883.

La Fraternité, une femme veillant sur deux enfants en train de lire. Une gerbe de blé et un bouquet évoquent l'abondance. De part et d’autre de La Fraternité, 2 médaillons marqués Labor et Pax , ornés de faisceaux de licteur (3).

13 prairial an II ou 1 er juin 1794, Bataille du 13 prairial an II (4).

Toute une partie de la place est aménagée pour permettre aux jeunes de faire de la planche à roulette et des jeux pour des enfants de tout âge et même pour des adultes... Des animateurs sont à disposition pour enseigner les règles des différents jeux....

1 - Très intéressante exposition sur le Paris du Baron Haussmann au Pavillon de l'Arsenal à Paris, jusqu'au 4 juin 2017.

2 - Le projet de Jules Dalou, le Triomphe de la République, arrivé second, est commandé par la ville de Paris pour la place de la Nation et inauguré en 1899.

3 - Le Faisceau de licteur, référence à la République romaine antique, représente après la Révolution, l'union et la force des citoyens français réunis pour défendre la Liberté. L'Assemblée constituante adopte en 1790 les antiques faisceaux comme emblème de la France. Lors de la Première république, il signifie que le pouvoir appartient au peuple. En 1848 et après 1870, il figure sur le sceau de la République française. On trouve les faisceaux de licteur dans les armoiries de la République.

4 - Bataille du 13 prairial an II, également appelée combat de Prairial ou troisième bataille d'Ouessant et Glorious First of June (Glorieux Premier Juin) opposa les flottes britannique et française. Les Français subirent une sévère défaite tactique. Les pertes britanniques étaient également lourdes. Du point de vue stratégique, la bataille fut cependant un succès français car le convoi de céréales achetées aux États-Unis arriva sain et sauf. De ce fait, les deux belligérants revendiquèrent la victoire.

5 - Parfois supposée représenter l'abolition de l'esclavage, par confusion avec le décret du Gouvernement provisoire qui institue une commission pour préparer, dans le plus bref délai, l'acte d'émancipation immédiate dans toutes les colonies de la République mais le décret qui abolit l’esclavage est du 27 avril 1848.