Printemps de Bourges : J-1

La 41° édition du festival ouvre demain, une édition qui promet encore cette année de grands et beaux moments de découvertes musicales. Quels sont les concerts à ne pas rater, tout en prenant le temps de découvrir la ville de Bourges.

Renaud, fera l’ouverture du Festival mardi soir. Il avait fait son premier concert sur une grande scène à Bourges en 1978. « C'est un grand bonheur pour moi de revenir dans cet endroit. J'ai de très bons souvenirs de Bourges. » Confiait-t-il dans les colonnes du Berry Républicain il y a quelques jours. Une longue interview à retrouver ici.

Une grande première également mardi soir, avec la venue exceptionnelle de la Comédie-Française qui proposera sa pièce Comme une pierre qui…, pièce qui évoque un des instants les plus intenses et déterminants de l’histoire du rock : l’enregistrement de Like a Rolling Stone, de Bob Dylan, au studio Columbia de New York en juin 1965.

Placebo, la formation emblématique du rock alternatif britannique, actuellement en tournée pour fêter ses 20 ans de carrière, branchera ses guitares le lendemain sur la scène du W.

La Halle au Blé, la nouvelle salle investie par le Printemps, accueillera les deux soirées Hip Hop du mercredi et du jeudi. On y retrouvera la relève de la scène aux côtés de Disiz la Peste le mercredi soir et Kery James le jeudi soir.

Cette année le festival rend hommage à la chanteuse Barbara avec la création originale Mes Hommes, dirigée par le pianiste Alexandre Tharaud et arrangée par Albin de la Simone.

Le Printemps revient à la Cathédrale avec un concert classique exceptionnel de Camille et Julie Berthollet le vendredi 21 avril, concert déjà complet.

Les enfants ne sont pas oubliés, avec deux spectacles qui leurs sont consacrés à la nouvelle Ecole du Cirque de Bourges : M le méchant le vendredi 21 avril et Rio, Clap, Clap, Clap le samedi 22 avril.

A Bourges, ce n’est pas que sur le site du festival qu’il y a de la musique, elle résonne dans toute la ville, et plus encore cette année. Il faut prendre le temps de parcourir Bourges, de profiter de son patrimoine exceptionnel, et retrouvez les élèves du Conservatoire de Musique dans les lieux de la ville pour des Instants Musicaux. Du mercredi au vendredi, Pianos, violons et violoncelles, vielles à roue et cornemuses se retrouveront au Musée Estève, tandis que les chants lyriques ou les cuivres du Funky Jazz Ensemble raisonneront dans le hall de la Gare de Bourges. La place Séraucourt, quant à elle, sera même transformée, l’espace d’un instant, en une rue de la Nouvelle Orléans !

Le programme culturel et patrimonial Vivre Bourges propose de découvrir les grands lieux touristiques de Bourges, à ne pas manquer l’exposition de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts au Château d’Eau, près de la place Séraucourt.

Le Printemps dans la Ville accueille toujours les musiciens dans les cafés et restaurants (programme complet ici)

Et pour ceux qui ne pourraient pas venir au festival, France Inter installe ses micros comme chaque année sur le festival et diffusera le concert de Last Train et de Placebo en direct, mercredi 19 avril à partir de 20h dans l'émission Very Good Trip. Les auditeurs pourront ainsi bénéficier de l’érudition de Michka Assayas, ancien journaliste à Rock et Folk et aux Inrockuptibles. Vendredi 21, de 21h à minuit, Didier Varrod reviendra sur la soirée spéciale consacrée à Barbara, « Mes hommes » avec la diffusion du concert créé spécialement à cette occasion.

Le Printemps de Bourges - 41° édition - du mardi 18 au dimanche 23 Avril 2017