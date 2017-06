Quelques mots de Cannes, Festival du film 2017

Projeté en début de Festival, 120 battements par minute de Robin Campino, (135 mn) a été aussi apprécié de la critique que des spectateurs, en faisant un favori pour la Palme . 120 battements par minute est un docu-drame qui retrace l’histoire de Act-up France par un réalisateur qui en a été membre. Prenant prétexte de l’arrivée de deux nouveaux adhérents, le film commence par une brève explication de ce qu’est Act-up et de ses actions, utile pour les spectateurs qui ne sont pas toujours au courant. Viennent ensuite la préparation des actions, leur réalisation, actions coup de poing, vigoureuses mais non-violentes, pour bousculer l’indifférence générale et plus encore celle du gouvernement et d’une multinationale pharmaceutique... Le film évolue vers les conflits internes parfois sévères et les questions personnelles de santé, de plus en plus graves, qui ont touché profondément toute une génération… 120 battements par minute n’a pas eu La Palme mais seulement le Grand prix. Il ne fait pas de doute qu’il trouvera son public même si, heureusement, les choses ont changé par rapport à la période où se déroule le film.

Impossible de voir tous les films présentés dans les différentes sélections : c ompétition, hors compétition, un certain regard, c annes c lassics, quinzaine des réalisateurs, semaine de la critique, acid, cinéma de la plage… La première réflexion sera donc un regret : n’avoir pu voir ou revoir certains films. Regret, souvent irrattrapable car plusieurs ne sortiront jamais en salle.

Le Redoutable de Michel Hazanavicius (107 mn). Le film est inspiré du livre d’Anne Wiazemsky – épouse de Godard, 1967-1970 – Un an après, sorti en 2015 qui raconte mai 68-mai 69. Jean-Luc Godard en 1968, en pleine gloire. Un mauvais accueil du film La Chinoise avec Anne Wiazemsky et l’esprit de Mai 68 provoquent une profonde remise en question du cinéaste. Il s’engage dans la contestation de 68, devient maoïste, renie ses premiers films et veut créer un cinéma en accord avec ses nouvelles idées. Il se lance dans des déclarations publiques ou privées qui heurtent tout le monde. Film tourné à la Godard qui décrit un Godard probablement sincère dans la tourmente mais insupportable y compris pour son épouse, ses amis...

Sur une place de Stockholm, une femme fuit un persécuteur, personne ne l'aide. Finalement, deux hommes s'interposent et se félicitent de leur action. Dont Christian, directeur du musée d’art moderne de Stockholm, qui s'aperçoit peu après qu'on lui a volé ses papiers, son téléphone portable, ses boutons de manchette… A partir de là, les choses vont mal tourner. Dans sa volonté de récupérer ses biens, il va se heurter à la pugnacité d’un jeune, accusé indûment de vol ; dans sa vie professionnelle, un clip malheureux pour l’exposition qu’il prépare, The Square , incitant à la tolérance et à la solidarité, le met en situation délicate. The square, comme Force majeure, pose la question de la responsabilité, de la lâcheté mais ici dans le cadre de la société suédoise bien policée qui est dépeinte avec un humour grinçant touchant le journalisme, l’art… Ce que tout le monde n’a pas apprécié. Ce film intéressant gagnerait, cependant, à être raccourci d'une vingtaine de minutes.

The Square , réalisé par Ruben Östlund (Suède, 142 mn) a obtenu la Palme d’or. Ruben Östlund a déjà reçu à Cannes, le prix du jury un certain regard en 2014 pour Force majeure (Snow Therapy).

Sans savoir, si c’est un choix délibéré ou l’air du temps, plusieurs films mettaient en scène non des problèmes d’adolescents comme souvent mais d’enfants plus jeunes.

Okja de Bong Joon-ho, (Corée du sud/États-Unis, 118 mn). Des paysans coréens, un grand père et sa petite fille, élèvent un porc d'exception, génétiquement modifié, pour une multinationale de l'agroalimentaire (Mirando). Ce porc est tellement bien traité qu'il devient le plus beau de la série expérimentale de la multinationale. Il est donc promis à la gloire et à faire la meilleure saucisse. Mais la fillette va défendre Okja avec l'aide du Front de libération des animaux…

Ce film, produit par Netflix, est plus étasunien que coréen : vision de la campagne reculée, en Corée, critique de la souffrance animale infligée par l’agro-industrie capitaliste. L’aventure se termine bien grâce à l’amour de la fillette pour Okja, à sa lutte acharnée et à son alliance avec le FLA qui sauve non seulement Okja mais aussi un porcelet que, discrètement, ses parents font échapper de l’abattoir, en passant sous les barbelés...

Cet optimisme étasunien porté par des enfants, un classique, se retrouve dans Wonderstruck de Todd Haynes, (États-Unis 117 mn).

En 1927, Rose, sourde et muette, s'échappe pour aller à New-York rejoindre sa mère, actrice célèbre qui la rejette mais retrouve son frère aîné.

En 1977, Ben, devenu sourd accidentellement, s'enfuit aussi à New-York à la recherche de son père dont il ne sait rien. Ces deux vies, racontées en parallèle, la première en noir et blanc, la seconde en couleurs, finiront par se rencontrer.

L'histoire, assez difficile à suivre au début, deux vies à 50 années de distance, se termine de façon heureuse. Ben retrouve une famille et se fait même un ami, un jeune noir, un peu délaissé par ses parents, qui souffre de solitude.

Les films programmés étaient loin d’être tous aussi optimistes même quand il s’agissait d’enfants.

Dans The killing of a sacred deer (Mise à mort du cerf sacré) de Yorcos Lanthymos, (Irlande, 109 mn), Steven, chirurgien cardiaque, prend sous sa protection le jeune Martin, dont le père est mort lors d’une de ses interventions. Le jeune garçon annonce au chirurgien qu’il doit exécuter un membre de sa famille, sa femme ou un de ses deux enfants, à défaut, ils mourront tous progressivement. Bientôt, le fils du chirurgien est atteint de troubles inexpliqués, d’abord une paralysie des membres inférieurs puis de nouveaux symptômes apparaissent… qui vont conduire Stephen à un choix impossible.

Particulièrement pessimistes, les films venant de l’est de l’Europe.

Nubov (Faute d'amour) de Andrey Zvyagintsev, (Russie/France, 127 mn), montre un couple qui se déchire sous les yeux de leur fils qui disparaît.

La déchirure s’exacerbe pendant les recherches de l‘enfant. La fêlure de chacun persiste des années plus tard. Les protagonistes ne peuvent se reconstruire ailleurs bien que chacun ait un ou une partenaire qui devrait ramener une certaine sérénité.

L’échec n’est pas seulement celui d’un couple. Mais celui d’une société où l’administration est incapable d’organiser la recherche de l’enfant et où même les bénévoles, actifs et organisés, ne peuvent retrouver le jeune disparu

Une société inefficace, des adultes cassés, une jeunesse sans avenir.

Krotkaya (Une femme douce) de Sergei Loznitza, (Ukraine, 143 mn) (1).

Une femme essaie d’apporter à son mari emprisonné un colis qu’elle lui avait envoyé mais que l’administration a refusé de transmettre, sans explication. Le colis est à nouveau rejeté, au guichet. Elle tente d’arriver à ses fins par tous les moyens, s’adresse à l’association de défense des détenus, affronte différents réseaux policiers et/ou mafieux… avant de disparaître dans la nuit pour une nouvelle tentative...

Le même pessimisme se retrouve dans deux films vus dans la sélection un certain regard. Tesnota (Une vie à l'étroit) de Kantemir Balagov (Russie, 118 mn) se passe en 1998, à Nalchik, dans le Nord Caucase, où coexistent communauté juive et communauté kabarde (musulmans). Illana travaille dans le garage de son père. Une fête de famille est organisée pour les fiançailles de son jeune frère David. Mais celui-ci et sa fiancée sont enlevés avec demande de rançon.

Pour rassembler la somme exigée, la famille fait appel à la communauté juive qui ne répond pas avec enthousiasme : chacun a ses problèmes. Pour payer, il faut, d’abord, vendre tous les biens, l’atelier… Finalement, la famille accepte de marier Illana pour obtenir la somme nécessaire...

Mais Illana, indépendante, qui a des relations avec un jeune de la communauté kabarde, malgré les tensions qui existent entre les deux communautés, refuse. Ces tensions sont mises en évidence à l’occasion d’une émission télévisée montrant les décapitations de soldats russes par les tchétchènes qui permettent des réflexions antisémites...

Finalement, la famille est cassée. David reste avec son épouse dans la communauté juive tandis que Illana suit ses parents qui déménagent, une fois de plus.

C’est à travers les courses nocturnes de taxis de Sofia que Posoki (Directions) de Stephan Komandarev (Bulgarie/Allemange, 143 mn) donne un aperçu des problèmes de la Bulgarie pendant et après la période communiste.

Si le héros du film en compétition, Jupiters’Moon (La Lune de Jupiter) de Kornel Mundruczo (Hongrie, Allemagne, 123 mn) s’en sort, c’est par lévitation ! En effet, ce jeune réfugié syrien est blessé, par balle, au passage de la frontière hongroise. Cette blessure lui donne le pouvoir de lévitation qu'un médecin va vouloir exploiter financièrement alors que le jeune immigré ne pense qu'à retrouver son père dans une gare. Le film montre la situation des réfugiés qui entrent ou essaient d’entrer en Hongrie et fait le lien explosion-attentat dans la gare avec l’immigration... Le jeune ne retrouve pas son père mais plane en lévitation au dessus de la ville.

Aus dem Nichts, le film du germano-turc Fatih Akin, (France/Allemagne, 96 mn) parle aussi d’un attentat mais néo-nazi. A Hambourg, l'agence d'un Turc, marié avec une Allemande, est détruite par un attentat nazi, entraînant la mort du père et de son fils. Les assassins sont découverts et acquittés. C'est la mère qui fera justice.