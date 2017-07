Le Partage comme blason.

Voilà une nouvelle page Facebook qui évoque la Loire. Alors à quoi bon en ajouter une de plus dans ce foisonnement de sites dédiés à dame Liger ? J’avoue que la question est légitime et qu’il convient d’expliquer une démarche qui s’inscrit résolument dans une autre dynamique. On se rapproche effectivement de la Logique de Marine de Loire qui fut pionnière dans le partage d’informations sans contrôle ni intérêt à l’affaire. Nous sommes loin des autres espaces qui se spécialisent dans un aspect de ce thème ou bien cherchent à dissimuler une activité mercantile.

Rendez-vous au Parle-Loire se veut généraliste, pluridisciplinaire et partageux. Rien qui ne mérite d’être montré du doigt ou bien accusé de jouer une carte personnelle. Les initiateurs de ce hublot sur la rivière souhaitent en traiter tous les aspects, toutes les dimensions sur le cours de la Loire et de ses affluents, souvent grands oubliés de la folie ligérienne de l’heure.

Pour cela, ils ont proposé une profession de foi qui mérite d’être reprise ici tant je peux souscrire à chaque point. C’est je le crois, un engagement qui exprime pleinement ce que beaucoup se plaisent à nommer la solidarité marinière en oubliant que cette solidarité joue également pour tous les usagers, amoureux, admirateurs et observateurs de notre belle Loire. Il doit y avoir place pour tous et surtout pour toutes les formes d’expression. La photographie est certes le média le plus accessible et le plus universel, mais toutes les autres formes trouveront place ici.

Pourquoi Rendez-vous au Parle-Loire ?

Parce que la Nature est unique, précieuse, généreuse et ne doit appartenir à quiconque.

Parce que, La Loire, le plus beau trésor que la nature ait accordé à notre région, est sujet d’émerveillement pour tous les cœurs simples.

Parce que nous le proclamons haut et fort : « Notre amour de la Loire est notre trait d’union ».

Parce que notre époque suppose un contrôle pernicieux de quelques-uns sur la liberté de tous les autres.

Parce qu'aujourd'hui, le moindre élément de cette planète est récupéré à titre mercantile.

Parce que nous nos droits à la parole, à la communication, à l'accès illimité à l'art et à la connaissance sont inaliénables.

Nous revendiquons la liberté d'en parler, de l'admirer, de la promouvoir, de la préserver, de la photographier, de la chanter, de la parcourir, de l'écrire, de la dessiner, de la fêter, de l'apprivoiser et de l’aimer...sans rien lui demander en retour !

Dans ce carcan médiatique où seuls quelques geôliers de la place ont les clés, nous donnons Rendez-vous au Parle-Loire à tous les prisonniers en cavale, aux visiteurs en mal de liberté d'expression, aux gardiens de la création.

Dans cet espace convivial, vous retrouverez des écrits de Loire, des balades de Loire, l'histoire de la Loire, des chansons de Loire, des romans de Loire, la faune et la flore de Loire, des infos sur la Loire, des sites incontournables à visiter en bords de Loire, des personnalités amies de la Loire, des photographies de Loire, des contes de Loire, des actualités des régions de Loire, les mariniers de Loire, les événements célébrant la Loire, des travaux d’écoliers évoquant la Loire et naturellement des rencontres autour d'un verre de vin de Loire...

Rendez-vous au Parle-Loire se veut un lieu de partage des passionnés de la Loire qui offriront dans la bonne humeur et en échange d'intelligence des documents à consulter par tous. Jour après jour, rejoignez-nous pour tisser la toile naturelle ligérienne au fil de l'eau et de nos différents sens. Guidons-nous dans les méandres de la rivière, évitons le naufrage en respectant la Loire comme elle le mérite.

Nous avons tous des trésors à partager : le savoir, le talent, la connaissance, l'humour, la musique, la discussion, l'amour. Venez partager votre admiration pour la Loire en cette page vouée à la convivialité, la générosité et la simplicité.

Forts de ces belles perspectives, les créateurs ont décidé de faire place à sept thèmes, un par jour de la semaine, en se contentant de relayer des travaux, des textes, des réalisations existantes à chaque fois que cela sera possible. Il suffira naturellement qu’ils reçoivent d’autres amis ligériens des liens pour que se fasse le partage, valeur fondamentale de ce que devait être la grande toile à sa création.

Le lundi ouvrira la semaine avec un visuel de Loire et de ses affluents. La photographie bien-sûr tant sont nombreux les artistes en ce domaine, mais aussi les tableaux, les croquis, les vidéos chantant la rivière. En ce domaine, je crois qu’ils n’auront que l’embarras du choix.

Le mardi sera le coin des poètes, des chanteurs, de ces joyeux fous qui expriment à l’écrit leur passion et tentent de toucher le cœur d’un public qui a souvent perdu l’habitude de lire ou d’écouter. Une fois encore, nombreux sont ceux qui évoquent ces merveilles avec une véritable difficulté à se faire entendre. La page leur ouvrira grand ses bras car ils le méritent.

Le mercredi l’actualité ligérienne, toujours foisonnante, sera relayée ici. Les fêtes, les manifestations, les projets, les bonnes et hélas aussi les mauvaises nouvelles concernant ce petit monde où tout le monde se connaît. Une fois encore, il faudra une participation de tous pour que puisse se faire ce lien essentiel. La communication étant bien souvent le nerf de la guerre en la matière.

Le jeudi place à l’Histoire. Celle de la Loire est si riche qu’il n’y a aucun souci pour alimenter cette rubrique. La Marine et son riche passé mais aussi les grands personnages, les métiers d’autrefois, les aménagements des berges et de la rivière, les ponts, les châteaux, l’architecture ligérienne, … sont quelques-uns des sujets qui seront abordés ici. N’hésitez pas à signaler des passionnés qui comme Alain Fourneau travaillent dans leur coin et méritent d’être mis en lumière.

Le vendredi un thème d’actualité. L’immédiat sera à l’honneur avec tout ce qui peut créer polémique ou bien adhésion. Il y a toujours matière à s’informer sur une nouvelle réglementation, un appel d’offres, un projet à défendre devant une commission, une nouvelle exposition. Les sujets seront là encore variés et les rédacteurs s’appuieront sur la volonté de chacun de faire savoir ou de comprendre.

Le samedi un sujet éducatif. La pédagogie à l’honneur, non pas en tant que donneur de leçons mais bien plus en passeurs de références, de liens, de conseils ou de fiches déjà existantes. C’est un recueil des possibles, des thèmes, des sujets à traiter, des concours dans lesquels s’engager comme celui de Rivière d’images et Fleuves de mots auquel j’ai eu le plaisir de participer.

Le dimanche, place à la fiction ou à la légende. Le Conte, la fable, le roman, la pièce de théâtre comme le merveilleux Vert-Vert de nos amis Les Franbertons de Chouzé. La diversité sera la règle et j’espère que d’autres prosateurs ou versificateurs que votre serviteur abreuveront nos amis de leurs productions. Un petit espace de rêve dans ce monde si brutal, ça ne peut pas faire de mal.

Voilà vous savez tout ce que les créateurs ont bien voulu m’enseigner de leur audacieux projet. Je vous invite vivement à rejoindre cette page et surtout à lui envoyer des informations, des conseils, des liens, des remarques. Personne ne doit tirer la couverture à soi dans le lit de la Loire. C’est l’esprit qui prévaut à cette belle naissance.

Partageusement leur.