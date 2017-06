Rilès : le nouveau phénomène qui va révolutionner la scène du rap en France

Rilès est un jeune rappeur, chanteur et producteur de 21 ans originaire de Rouen qui fait le buzz sur internet auprès des jeunesss depuis plusieurs mois avec notamment ses « Rilèsundays » (un titre publié chaque dimanche depuis septembre 2016).

Comme l’écrit Lamia Scale, Rilès est une passionné par la Capoeira (qui a une influence sur certains de ses titres comme « Quilombo »), il enregistre un premier EP « Vanity Plus Mind » en 2014 entièrement écrit/composé/enregistré et mixé par lui même.

Il publie ses clips, réalisés avec ses propres moyens, sur sa chaîne Youtube (qui compte plus de 586.000 abonnés en juin 2017). Son clip de « Brothers » a été vu plus de 10,5 millions de fois et celui de « I Do It » plus de 7.5 millions et plusieurs autres dépassent le million !

Ajoutez y ses « Rilèsundays », et vous obtenez une notoriété grandissante sur les réseaux sociaux en se démarquant des autres rappeurs français par le fait qu’il chante et rappe exclusivement en anglais et produise tous ses titres dans son home studio, sans pour l’instant abandonner ses études d’anglais et son poste de surveillant dans un collège dans l'agglomération rouennaise.

Interrogé par le site Les Inrocks, Rilès confie que sa « plus grande influence est et restera toujours Kanye West » car « il a réussi vulgariser une pensée artistique moderne pour l’introduire dans le hip hop ».

Rilès, est un vrai rappeur "à l’américaine" mais français, c’est un phénomène qui je n’en doute pas va révolutionner la scène du rap en France.

La Page Facebook de Rilès : https://www.facebook.com/0Riles/

Ecoutez Rilès sur Deezer : http://www.deezer.com/artist/4521369

Et pour le plaisir des oreilles voici « Brothers » et « I Do it » :

Arnaud MOUILLARD - http://arnaudmouillard.fr