Sébastien Charbonnier, Deleuze pédagogue. Apprendre : oser surmonter la peur de passer pour un idiot ?

C’est très dense, je vais donc commenter par petits bouts.

Je vais d’abord rebondir sur ce que dit Nietzsche, certains utilisent ce que l’on appelle des arguments d’autorité.

Mais, j’ajouterai que la vraie question n’est pas de savoir ce qu’est la vérité, car on part alors du mauvais pied en cherchant à donner une définition à la vérité. La question n’est pas davantage de chercher à savoir où se trouve la vérité, car c’est une opération très difficile, Descartes a montré les limites de l’exercice.

La seule question utile est « où la vérité n’est-elle pas ? »

La vérité n’est pas dans le langage car ce dernier est le plus souvent employé comme moyen de domination et d’influence alors qu’il devrait être avant tout un outil d’expression et de véritable échange. Preuve que le langage est une arme du pouvoir, c’est que mieux on le maîtrise et plus on s’élève dans l’échelle sociale. L’autre preuve, c’est la politique où le langage peut tout, ou presque. Le langage est le plus souvent déshabité : le locuteur propage des préjugés et des opinions qui l’arrangent plutôt que des idées personnelles ayant fait l’objet d’un examen profond et honnête.

— Solution possible : « qui dit quoi, dans quel but et intérêt ? » et ne pas faire de sa parole un moyen d’asservissement de l’Autre à sa façon de penser. Privilégier l’échange à la volonté d’avoir raison.

La vérité n’est pas dans les images. Nous sommes trop manipulés par les images que, par paresse ou manque de temps, nous acceptons comme la vérité. Une image truquée, une métaphore méchante et insidieuse, mais qui trouve un écho favorable dans l’inconscient des cerveaux pressés, auront plus d’effet qu’un fait démontré.

— Solution possible : se déconnecter des images, ralentir le temps et penser honnêtement, en soi-même.

La vérité n’est pas dans les récits. Et l’on revient ici au langage parce que toute mise en mots se traduit ipso facto en récits. On ne donne du sens aux faits qu’en élaborant un récit, lequel fonde la croyance en une opinion. Autant d’opinions que d’observateurs, c’est ce qu’il ressort d’une petite expérience facile au cours de laquelle on demande à dix personnes de regarder un dessin puis de donner son interprétation du dessin (je l’ai expérimenté lors d’un stage, c’est sidérant la palette des opinions divergentes qui en ressort !).

— Solution possible : aller aux faits et aux sources, suspendre ses passions.