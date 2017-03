« Silence, on tourne ! » Moteur ! Clap Patrick Haudecoeur Théâtre Fontaine

« Coupez ! C’est la bonne ! » pourrait assurément répondre l’écho une heure quarante plus tard, mais entre temps que d’hilarités et de fous rires au "Fontaine" à tel point de se dire que Patrick Haudecoeur fait, sans doute, le plus beau métier du monde à conduire ainsi chaque soir sa troupe et son public jusqu’aux confins de la farce se mettant en vrille telle une toupie heureuse de se tourner elle-même en dérision.

SILENCE, ON TOURNE ! © Bernard Richebé

En effet, Patrick ne se donne guère le beau rôle en « assistant de plateau » devant subir successivement les desiderata voire les diktats du producteur, du metteur en scène, de la vedette féminine, de la maquilleuse, de la régisseuse, du second rôle imbu de lui-même… en assumant les imprévus et autres failles du tournage ainsi que, le cas échéant, en payant de sa personne par des risques inconsidérés l’entraînant à des cascades dont, par tradition, le cinématographe raffole mais qui présuppose une qualification qu’il n’avait pas eu, jusqu’ici, l’opportunité d’acquérir.

Et pourtant des talents, c’est sûr qu’il en a à revendre, le bougre !

Auteur, adaptateur, metteur en scène, acteur et même ici musicien, Patrick Haudecoeur mène les spectateurs où il veut depuis plus de vingt ans avec, à la clef, de nombreux prix consacrant la légitimité de son engagement dans la joie prodiguée à ses contemporains.

SILENCE, ON TOURNE ! © Bernard Richebé

Pour notre part, nous découvrions son écriture et sa bonne humeur communicative dans « Frou Frou Les Bains » au Théâtre Daunou où il jouait un garçon d’hôtel de cure que nous qualifions à l’époque de « véritable Arlequin de la maladresse bienveillante » aboutissant au Molière 2002 du spectacle musical.

Puis ce fut « La Valse des Pingouins » assurant notamment le Molière 2007 de la « révélation théâtrale » à Sarah Giraudeau.

Ensuite, la reprise au Fontaine de « Thé à la menthe ou t’es citron » mena ce spectacle déjà culte jusqu’au Molière 2011 de la Comédie.

Et donc maintenant « Silence ! » mais surtout « chapeau bas » car ce que réserve Patrick Haudecoeur aux spectateurs est un véritable régal de la première seconde où ceux-ci entrent dans la salle rutilante du "Fontaine" accompagnés par une formation jazzy jusqu’aux dernières notes loufoques des saluts autour de cette invraisemblable équipe de cinéma venue tourner dans un Théâtre le plan séquence d’un meurtre vaudevillesque de l’amant par le mari, bien encadré, comme il se doit, par une escouade technique et artistique de rôles stéréotypés à ravir.

SILENCE, ON TOURNE ! © Bernard Richebé

Bien sûr, selon la règle du genre, le milieu du cinéma en prend largement pour son grade mais c’est bel et bien l’auteur, Patrick Haudecoeur, qui endossera la multifonction de souffre-douleur consentant et caractérisant parfaitement l’humilité qui, systématiquement, se retrouve à toutes les étapes de sa démarche créatrice et généreuse.

Autour de lui, gravitent certaines de ses comparses, comme Isabelle Spade ou Véronique Barrault, bien habituées à jouer de cette cocasserie spécifique à sa troupe… étendue cette fois-ci à tous les spectateurs faisant, de fait, office de figurants à cet invraisemblable tournage en temps réel.

Gageons qu’à nouveau Les Molières pourraient être conviés lors d’un prochain rendez-vous avec ce désopilant « Cinéma d’auteur » plébiscité d’emblée sans réserve par le public.

photos 1, 2 & 3 © Bernard Richebé

photo 4 © Theothea.com

SILENCE, ON TOURNE ! - ***. Theothea.com - de Patrick HAUDECOEUR & Gérald SIBLEYRAS - mise en scène Patrick HAUDECOEUR - avec Isabelle SPADE, Philippe UCHAN, Patrick HAUDECOEUR, Nassima BENCHICOU, Jean-Pierre MALIGNON, Stéphane ROUX, Véronique BARRAULT, Adina CARTIANU, Gino LAZZERINI & Patricia GREGOIRE - Théâtre Fontaine