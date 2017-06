Sur la route des festivals : Europavox à Clermont Ferrand

Le premier grand festival de l’été a pour objectif, depuis sa création en 2006, de mettre en valeur la diversité de la production musicale européenne. Pour sa nouvelle édition qui ouvre dans quelques heures, l’affiche est des plus prometteuses.

Entre une gracieuse Danoise, Agnès Obel, qui présentera son troisième album délicat et rêveur, les élégants rockeurs Anglais d’Archive, des Français géniaux : Mathieu Chédid avec son nouveau projet, Chinese Man ou Deluxe, et des Allemands sacrément imaginatifs (Puppetmastaz, Boys Noize), la programmation des têtes d’affiche est une nouvelle fois brillante et éclectique, signe d’un festival véritablement populaire. Si on ajoute 27 révélations en provenance de 20 pays, on obtient une affiche européenne unique en son genre qui va faire battre le coeur du festival au rythme de la découverte, et dévoilera comme chaque année de vraies pépites, dans toutes les esthétiques.

Le nouvel album de -M-, LAMOMALI, est une passerelle entre Paris, Bamako et le monde. C’est le fruit de la complicité entre Matthieu Chedid et le discret mais tout aussi génial et respecté Toumani Diabaté, membre d’une dynastie qui a fait de la kora (une harpe à 21 cordes et une caisse de résonance composée d’une calebasse) l’un des instruments africains les plus emblématiques. Son fils aîné Sidiki, star montante du hip hop a également pris part à l’aventure. Avec la présence exceptionnelle sur scène de Fatoumata Diawara et d’Oxmo Puccino, -M-, nommé griot d’honneur par son ami Toumani, orchestre cette alchimie de cultures et de personnalités, et nous plonge dans un voyage inspiré par la magie du Mali et d’ailleurs…

M, Toumani Diabaté, Sidiki Diabaté, Fatoumata Diawara - Manitoumani [Clip officiel]

Enfin, pour refermer cette édition 2017, le stade Marcel-Michelin accueille pour la première fois un concert géant, une gigantesque fête populaire au cœur de la forteresse des rugbymen de l’ASM Clermont Auvergne pour le retour de Manu Chao sur scène. Dix ans après son dernier album studio, l’ex-chanteur compositeur et interprète de la Mano Negra sera accompagné sur scène de son nouveau groupe de musiciens : La Ventura, pour enflammer l’été et le « Michelin » tout entier, devant 20 000 personnes qui ont acheté leur billet en moins de 48 heures !

L’affiche du festival est de Robert Combas, artiste majeur de l’art contemporain français. Créateur et figure de proue de La Figuration Libre, à l’aube des années 80, Robert Combas a désacralisé l’art et revendiqué pour la peinture ce que le mouvement punk affirmait pour la musique : tout le monde peut être un artiste. Poursuivant cette attitude provocante dans son travail personnel, il se confronte à tous les défis artistiques : peinture, sculpture, musique et cinéma font partie intégrante de son travail.

Festival Europavox à Clermont Ferrand du 29 juin au 02 juillet 2017