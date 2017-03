« Un amour impossible » Christine Angot en quête de résilience à L’Odéon

En adaptant elle-même son propre roman, celui convoquant la mère et la fille au sein des profondeurs abyssales habitant leur réciprocité, en perspective d’être joué sur la scène théâtrale, Christine Angot ajoute une corde « porteuse » à son arc lui permettant de cibler la relation binôme fondatrice et universelle.

UN AMOUR IMPOSSIBLE © Elisabeth Carecchio

Réécrivant le parcours d’une vie, celui de Rachel sa génitrice, selon plusieurs rencontres chronologiques sous tête-à-tête avec la narratrice, celle-ci se dédoublera tout à la fois en L’écrivaine distanciée ainsi que La jeune « Christine » s’incarnant jusqu’à l’adolescence sous le nom matriarcale de « Schwartz » et, par la suite, sous celui patriarcal de « Angot » puisque Pierre, l’ex-amant adoré, aura alors consenti à reconnaître civilement l’enfant âgée de 14 ans.

Associées, dès l’origine, au projet initial souhaité par la metteuse en scène Célie Pauthe après que celle-ci eut donc contacté l’auteure, les comédiennes Bulle Ogier & Maria de Medeiros donnèrent leur accord d’autant plus enthousiasmées qu’elles allaient devoir jouer avec les âges progressant en concomitance avec ceux de Rachel & Christine.

Unité de temps, imaginé comme une longue journée où celles-ci se remémoraient en tableaux scénographiques les moments clefs successifs d’impossibles amours duels conjugués à trois.

Unité de lieu, celui de l’espace scénique qui s’adapterait à la conceptualisation symbolique et néanmoins géo-localisée de ces relations tripartites où la présence charnelle de Pierre, l’ex-amant et père incestueux y sera d’autant plus exclue que son décès marquera le point initial de l’adaptation théâtrale où la mise en mots lui servira ainsi d’hologramme virtuel.

UN AMOUR IMPOSSIBLE © Elisabeth Carecchio

Davantage que la vengeance, la rébellion ou autre ressentiment, sous-tendant certains de ses précédents livres rendant compte de la transgression paternelle, la démarche « romancière » voulue ici par Christine Angot est celle d’une analyse idéologique et politique du crime familial dont la responsabilité morale, par- delà l’agresseur, incomberait collectivement au laxisme sociétal des règles ségrégatives implicitement en cours.

Au-delà des conséquences victimaires indélébiles, il importait présentement à Christine de tenter de comprendre, par le biais de leurs perceptions féminines en cheminement divergeant, les éventuels entendement, discernement et motivations maternels en testant à chaque étape la prise de conscience de Rachel, a posteriori ou non, des enjeux relationnels ayant été impliqués.

Si, respectivement à 84 et 58 ans, la rancoeur pourrait, ainsi, faire place à l’apaisement, c’est tout simplement parce que l’amour sera demeuré présent, certes dissimulé mais sans fard, et pourvu qu’à deux, mère & fille, elles sachent désormais lui accorder une place prépondérante.

Il faut dire qu’à ce jeu éminemment théâtral auquel se livrent, corps et âmes à tous les âges de la vie, Maria & Bulle, le charme est indicible, la performance est émotionnelle, le talent est à fleur de peau.

UN AMOUR IMPOSSIBLE © Elisabeth Carecchio

La metteuse en scène dirige avec tact les affrontements et réconciliations opportuns selon des enchaînements de plateaux à vue où respiration, quiétude & sérénité scéniques s’expriment en un calme ballet technique dédramatisant.

Bulle Ogier nous apparaît en adéquation confondante à travers le prisme nostalgique sorti de son univers cinématographique ; Maria de Medeiros envoûte par son sourire adulescent et ses manières de jeune fille non rangée en pleine empathie affective avec sa partenaire.

A travers elles deux, surgissent notamment, et comme par magie, les années soixante symbolisées par des pas de danse anthologiques en solo puis à deux sous le rythme rock et sensuel de Nancy Sinatra scandant le fameux « These boots are made for walkin’ »

Bravo à Christine & Célie d’avoir rendu « possible » ce revival show Bulle & Maria… ludique, emblématique et ainsi métaphorique de quête en résilience !

photos 1, 2 & 3 © Elisabeth Carecchio

photo 4 © Theothea.com

UN AMOUR IMPOSSIBLE - ***. Theothea.com - de Christine Angot - mise en scène Célie Pauthe - avec Bulle Ogier & Maria de Medeiros - Théâtre Odéon / Ateliers Berthier