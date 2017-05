Week-end à Ménilmontant

Samedi 6 mai 2017, dans le cadre du Mois de la Résistance organisé par la Mairie de Paris, l’association 24 août 44 présentait au centre Paris Anim’ du 19° (Place des Fêtes) une lecture de témoignages De l’Espagne libertaire à l’exil, de 1936 jusqu’à nos jours suivie de la projection du film, Il nous faut regarder, documentaire de François Boutonnet construit d'après des images d'archives et des témoignages de Jordi et José qui ont connu enfants, la guerre d’Espagne, la Retirada et les camps de l’exil. Et qui ont reconstruit une autre vie dans le sud de la France, tournée ver l’avenir (1).

En rappelant que les premiers Français entrés dans Paris le 24 août 44 étaient des Espagnols… souvent des anarchistes !

Dimanche 7 mai, place de Ménilmontant, quelques photos du bal populaire