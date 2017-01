Anorexie chez les mannequins : la loi n’est pas toujours respectée

Rien n'a changé sur les podiums de la Fashion Week qui s'ouvre ce lundi matin à Paris. Les profils des mannequins qui défilent pour les plus grandes marques sont toujours les mêmes. Silhouettes filiformes, côtes parfois apparentes et minceur à tous les étages. Le 26 janvier 2016 a pourtant été promulguée la loi de santé dite « Marisol Touraine » dont deux articles, les 19 et 20, sont aujourd'hui connus comme l...a loi mannequins.

Ces deux articles applaudis par l'opinion publique devaient instituer la mention « photographie retouchée » dans les magazines ainsi que l'obligation d'une visite médicale et d'un indice de masse corporelle (IMC) minimal pour les modèles désirant exercer en France. Des mesures pour lutter contre le fléau de l'anorexie et une image de la femme, véhiculée par la mode, dangereuse pour la santé. Un an après, les décrets d'application de ces deux articles n'ont toujours pas été publiés au « Journal officiel », ce qui rend inapplicable cette loi.