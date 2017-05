Le défilé « croisière » de mannequins anorexiques de Chanel

Ce matin je regardais le défilé "croisière" de Chanel sur télé matin aucun commentaires de la journaliste sur les mannequins anorexiques

Lisez le livre Jamais assez maigre, journal d'un top model. De l'ancienne mannequin Victoire Maçon-Dauxerre ou elle raconte son combat contre l'anorexie.

Trois pommes plus un litre et demi de soda par jour.

En huit semaines, la mannequin perd neuf kilos, avant de sombrer dans l'anorexie. "Je pesais 47 kg pour 1,78 m, soit un IMC de 15. Je n'avais plus mes règles, je faisais de l'hypertension, je perdais mes cheveux"