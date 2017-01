Urgence dans les Epahd unité ALZHEIMER

Rien dans les programmes sur la Santé ni par la Droite, ni par la Gauche que ce soit sur les soins, les traitements, la recherche, le personnel mieux payé, mieux traité, plus nombreux, mieux qualifié.

Les malades ont tous le droit de finir dignement leur vie. Il faut revenir à l'humanité et raisonner respect du malade et non business !