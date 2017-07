Barbe chic et choc

Barbe et politique.

Le sujet est loin d'être barbant. La question est d'actualité et on peut la trouver au poil.

Depuis peu, fait assez rare, un a barbu a fait son entrée à Matignon.



Depuis Clovis et Charlemagne (qui, dit-on, était imberbe) la barbe va et vient en politique,

Sous des formes diverses, variable selon les époques et les cultures.

On ne voit pas un Louis XIV barbu et encore moins un De Gaulle . Vercingétorix, oui ! Quoique...un doute subsiiste. On cherche encore sa carte d'identité.

Macron, lui, n'a pas encore définitivement franchi le pas. Il hésite : y a le privé et le public. Et on murmure que Brigitte n'apprécierait pas.

De Jean à Edouard, en passant par Jules et Paul, il fut de bon ton de se barber. Chacun à sa manière, inventant parfois un style propre.

Il y a bien un pouvoir du poil en politique selon les époques. Pouvoir diversifié.

On peut faire une histoire de la pilosité en politique.

Parfois hautement symboliques, voire idéologiques, les barbentousgenres ont fleuri depuis des siècles.

On peut passer beaucoup de temps à explorer le barbiland :

De la barbe fournie à la barbe moyenne et travaillée, à la barbe branchée de trois jours, d'un négligé savant, la barbe envahit le champ politico-médiatique, au gré des humeurs.

Voici les tendances pour le néo-conformisme barbu de l'année 2017.

Cela qui n'est pas sans affecter le marché du rasoir. Mais Bic s'adapte...

Il y a la barbe cool et la barbe inquiétante, voire tribale ou intégriste, même s'il y a des subtilités.



Le sujet, on le voit, n'est pas barbant.

Les divers appendices velus posent un homme et peuvent lui conférer un certain prestige :

Combien de barbes saintes ! Jésus a montré l'exemple, imitant en cela l'Illustre Père. Même si le sujet concernant le système pileux du créateur fait débat dans le monde des théologiens...

Mais, dans sa tout puissance relative, il lui a échappé l'existence de quelques anomalies : les femmes à barbe. Un raté de la création.

Donc le salut viendrait par la barbe.

Même si certains barbus n'ont pas bonne presse.

Même si la barbe ne fait pas le moine. et s'il est des barbus très pointus.

______Rasoir, la politique, même velue ?

Pas du tout, dans une république vivante, mais qui ne peut fonctionner au quart de poil. Ce serait barbant que tout fonctionne au ciseau.

Car la politique est souvent sur le fil du rasoir...