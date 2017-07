Le nez de Cléopâtre

Pour Blaise c’est un nez de la Providence, une « ruse de l’Histoire » de Hegel



Mais pour la truffe du gogochon, c’est foutue, tout n’est plus qu’aliénation, truffes dans l’auge





ZENON, PLATON, ET LE GOGOCHON CRASSANEL



Parménide affirma tout joyeux :



« l’être est, et le non-être n’est pas ! »



C’est alors que Zénon vit le gogochon (qui s’appelait Crassanel) qu’emmenait Platon. Platon cherchait

l’Idée vraie de l’Homme (Crassanel croyait qu’on cherchait un homme à bouffer). Diogène le cynique,du tonneau, avait bien proposé un poulet déplumé comme modèle d’être humain... mais ça n’allait pas à Platon



Bref quand Zénon aperçut le gogochon, hideux et faux, poilu et libidineux, que mensonges de la Nature, il répliqua cette abomination :



« l’être n’est pas, et le non-être est »



Pas d’espace, de temps, et il prouva qu’Achille ne pouvait rattrapper la tortue, qui ferait fait encore un bout de chemin quand Achille arriverait et ainsi de suite. A quoi Diogène mis en appétit, proposa l’expérience. Ainsi Zénon croyait à la maya, l’illusion bouddhiste du temps et de la vie inventé par le démiurge, le dieu créateur Indra.



Sentant son gogochon Crassanel contrarié et triste d’être que non-être, Platon eut l’illumination, celle de l’Occident :



« L’être est ce le non-être n’est pas »



Et là Platon inventa sans le savoir la bombe H, issue de sa dialectique. Le berger allemand Hegel aboya alors au gogochon Crassanel :« le travail rend libre », c’est à dire, essaie d’être un peu plus intelligent et tu passera de gogochon à homme.



Malheureusement le chat Marx ajouta : « Pour ça il suffit de collectiviser l’auge et de la remplir juste avec les besoins des gogochons nouveaux »



Le Capital méfiant, mis en alerte par Marx, inventa alors de plus en plus d’Iphones crétins à produire inutilement, et débilita ainsi encore plus Crassanel qui devint de plus en plus gras et stupide. Il n’arrêta plus depuis lors de baffrer et de se vautrer dans le parc à gogochons du Capital, et la pâtée maintenant est biobio pour rassurer le gras gogochon.