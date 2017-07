Les enfants du Dragon

Préambule

Vous vous souvenez-vous peut-être de la balade contée, sur les bords d’une rivière, à la poursuite d’un dragon que la légende mit en pleine lumière. Les enfants avaient reçu mission de compléter eux aussi cet étrange grimoire qui garde en mémoire toutes les histoires de la Loire. Ils me promirent de prendre la plume, celle de la petite sterne qui vit deux de ses œufs croqués par la vilaine vipère, pour m’offrir le fruit de leur imagination.

Leur maître me dit à la fois l'enthousiasme de ses élèves et les difficultés de la mise en forme d’un travail collectif. Après moins d’un mois de labeur, voici pourtant le résultat qu'ils m’envoyèrent fièrement, avec promesse de ma part de vous l’exposer à mon tour. Soyez indulgents, ils sont jeunes et entrent tout juste dans le monde de l’imaginaire.

Classe de CE1 / CE2 Juin 2017

Un jour, quatre amis : Mathis, Lucas, Eloïs, et Margaux, rentrent de l’école et vont goûter chez Lucas. Pendant qu’ils mangent ils discutent :

- Et si on allait voir notre cabane ? questionne Eloïs.

- Oui, bonne idée, on pourrait l’aménager ! répond Margaux.

- On pourrait aussi dormir dedans pour continuer à l’aménager demain matin, propose Lucas.

- Super idée ! s’exclame Mathis.

- Mais comment fait-on si nos parents ne veulent pas ? dit Margaux.

- On n’a qu’à leur mentir et dire qu’on va faire une soirée pyjama chez moi ; et moi je dirai que j’irai chez Mathis, répond Lucas.

- Très bonne idée ! s’exclament les trois autres.

- Rentrons chez nous pour préparer nos affaires avant cette aventure ! dit Eloïs.

Le soir, les enfants se retrouvent à l’orée de la forêt. Ils se rendent près de la rivière où se trouve leur cabane. Au bout de quelques minutes, ils entendent des craquements de branches. Inquiets, ils s’arrêtent. A la lueur de la lune, ils aperçoivent une ombre. Elle bouge lentement vers eux. Ils décident de se cacher derrière des buissons et observent. Tout près, la silhouette, suivie d’autres ombres, s’approche de plus en plus. Un instant après, ils entendent des bruits derrière eux. Ils se retournent et voient plusieurs ombres qui les encerclent.

Margaux chuchote :

- Qu’est - ce que c’est ces bonshommes verts ? ça devient mystérieux !

- On dirait des extra-terrestres comme dans les histoires que ma maman m’a racontées : avec des gros yeux globuleux, des tentacules, des dents en lames de rasoir et une tête transparente où l’on peut voir le cerveau, dit Mathis

- Vite partez tous, je vais les distraire pendant que vous vous échappez, dit Lucas tout bas.

- Je vais rester avec toi ! Fuyez ! rajoute Eloïs.

Mathis et Margaux s’échappent, mais les deux autres compagnons se font kidnapper. Les extra-terrestres les emmènent dans leur vaisseau, posé près de la cabane.

Inquiets de ne pas voir leurs amis revenir, Mathis et Margaux reviennent au buisson. Leurs amis ont disparu.

- Sors ta lampe de poche, Margaux, on va chercher des indices !

- Regarde, il y a des empreintes de pas au sol !

- Suivons-les !

Peu après, ils trouvent un morceau de tee-shirt d’Eloïs, et plus loin, ils voient les lumières du vaisseau spatial.

A l’intérieur du vaisseau, les enfants terrorisés, se demandent pourquoi ils sont attachés. Des extraterrestres viennent les voir.

Pourquoi sommes-nous attachés ? dit Eloïs

Oui, expliquez-nous pourquoi nous sommes là ? interroge Lucas effrayé.

Nous vous avons kidnappés pour ne pas que vous alertiez les humains de notre présence. Nous sommes venus en mission de repérage. Nous voulons posséder la terre parce que notre planète est trop petite pour nous.

Pendant ce temps-là, les deux autres enfants ont une idée, ils retournent chez Mathis pour prendre des déguisements d’extra-terrestres. Discrètement, dans la nuit, ils ouvrent la porte d’entrée avec la clé qu’ils ont trouvée sous le paillasson. En montant vers la chambre de Mathis les escaliers grincent sous leurs pas. Arrivés en haut ils entendent encore le grincement de l’escalier. Apeurés, ils se retournent. Ouf ! ce n’est qu’Olaf, le chien de Mathis.

- Reste ici Margaux, je vais chercher les déguisements dans la malle.

- Elle est où cette malle ?

- Dans ma chambre.

- Je viens t’aider à porter les déguisements alors !

Margaux et Mathis quittent la maison et retournent au buisson où ils ont vu les extra-terrestres.

- Attends Mathis, on va faire un plan pour délivrer nos amis !

- D’accord, je t’écoute.

- Tu pourrais te déguiser en extra-terrestre et moi je serais ta prisonnière, comme ça on pourrait rentrer sans problème dans le vaisseau et approcher Lucas et Eloïs.

- Très bon plan !

Les enfants arrivent devant le vaisseau où des gardes surveillent l’entrée. Mathis s’adresse aux gardes :

- J’ai capturé une autre enfant qui rodait dans les parages. Je me charge de l’emmener avec les deux autres, je vais les surveiller. Où se trouve la salle des prisonniers, j’étais en patrouille ?

- Au fond du couloir, 3ème porte à gauche, à côté des toilettes…

Arrivés dans la salle, ils retrouvent leurs amis. Margaux sort son couteau pour couper les liens qu’ils ont aux poignets et aux chevilles. Elle explique que Mathis est déguisé et montre les déguisements qu’ils ont apportés pour tout le monde.

- Ça fait du bien de vous retrouver les amis, enfilez vos costumes ! dit Mathis.

En sortant de la salle ils aperçoivent le poste de pilotage.

- Voyons s’il y a quelqu’un dans la cabine de pilotage, propose Eloïs

Lucas regarde par la serrure.

- Personne ! rentrons pirater leur GPS pour qu’ils ne reviennent plus sur la terre, continue-t-il.

- Vas-y Mathis, toi qui es fort en informatique tu peux le dérégler, dit Margaux.

Quelques minutes plus tard…

- Ça y est j’ai terminé, rentrons à la maison !

Les amis sortent du vaisseau et découvrent leurs parents.

- Qu’est-ce que vous faites là, c’est dangereux, il y a des extra-terrestres qui nous ont enlevés, ils veulent posséder la terre. On a piraté leur GPS et on est en train de s’évader, dit Margaux.

- Mais non, c’était juste une blague, les extra-terrestres c’est nous. « POISSON D’AVRIL » !

- Mais c’était vraiment vous ? Vous nous avez fait de belles frayeurs ! dit Mathis

- Pourquoi vous nous avez fait cette blague ? interroge Eloïs

- On a su que vous n’étiez pas chez Mathis, la maman de Lucas vous a entendus pendant votre goûter, dit la maman d’Eloïs

Le père de Margaux explique :

- On s’est rendu compte qu’on ne passait pas assez de temps avec vous à cause de notre travail, alors on a organisé cette aventure pour que ce moment reste gravé dans votre mémoire toute votre vie.

- Tous chez moi ! dit le père de Lucas, nous avons préparé une petite fête pour terminer cette aventure.

En arrivant chez Lucas ils entendent le même bruit que faisait les extra-terrestres :

- Encore ce bruit ce n’est pas possible ! dit Mathis.

- On dirait que le son vient d’en haut, allons voir ! dit Lucas

Quel soulagement, ce n’est que Sophie la grande sœur de Lucas qui regarde un film d’horreur !

Et que la fête commence !!!