Madame, il m’a copié dessus !

@Tall

Il n’a pas été nécessaire que Mélenchon soit opposé à Macaron pour que les médias sapent son audience. Le fait de le traiter en permanence de « populiste » et de dire que l’extrême-gauche c’est kif-kif l’extrême-droite et que les extrêmes se rejoignent, et patati et patata, tous ces clichés et ces lieux communs qui traînent depuis des années dans la presse officielle, montre qu’il a déjà subi le sort que tu lui promets !